Serbest Kürsü / Levent Özadam
Ev karantinasında olan adama PCR testi yapsın diye izin verdiler o da gitti markette alışveriş yaparken görüldü…
Demek ki vatandaş hayli duyarlı!
Hele de bunu basına yansıtması çok daha güzel…
Sağlık Bakanlığı müsteşarı ise dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi;
Soruşturma başlatılmıştır, cezai işlem uygulanacak…
Bu kadar basitmiş gibi sanki!
Bir de ekliyor PCR testi negatif çıktı diye…
Göbek atsak yeridir değil mi?
Peki ya pozitif çıksa ne olacaktı?
Buradan şunu anlıyoruz…
Bileklik konusu gayet çağdaş bir sistem ama demek ki yeteri kadar güvenlik önlemi yok!
Eğer bu sistem devam edecekse Müsteşar hanım bunun önlemini almalıdır…
Testi kırıldıktan sonra ne yapsanız nafile!
Bir de gerçekten bileklikler karantina bölgesi çıkan insanları gerçekten tespit ediyor mu?
Bunun da defalarca kontrol edilmesi gerek…
Başka bir detay;
Geçtiğimiz Cumartesi günü bileklik verilen başka bir vatandaşın karantina süresi dolmuş…
İlgili şirketi arayarak gelin çıkarın demiş bilekliği!
Aldığı cevap şu;
Hafta sonları çalışmıyoruz, Pazartesi gününü bekleyeceksiniz…
Kendisinin bilekliği keseceğini söyleyince de ‘kesinlikle olmaz’ diye yanıtlamışlar!
İlgili şirket hafta sonları çalışmıyor diye insanları 2 gün daha evde hapsetmenin mantığını da açıklayın bakalım…
Adam insan hakları mahkemesine gitse kazanır!
…
Geçen hafta üst kurulun ‘sehven’ diye aldığı karara tepkiler devam ederken kurul bu konuda sessizliğini koruyor…
Ama bazı basın kuruluşlarında gece kulüplerinin 27 Mayıs tarihinde açılacağı da yazılmaya devam ediyor!
Ya da bu yöntemle birileri algı operasyonu yapıyor…
Birincisi kurul bu konuda hala kamuoyuna bir özür borçludur!
İkincisi de bire bir temas gerektirdiği için vakalar sıfırlanıncaya kadar açılmayacağını açıklamalıdır…
Ya da şöyle de bir karar alınabilir;
Çift aşı ya da çift PCR ile ikili temaslar yani cinsel ilişki sağlanabilir…
Utanmaya sıkılmaya gerek yok!
Bizim ülkede devlet bu kadınların sağlık kontrollerini yapmıyor mu?
Üst kurulun da utanmasına hiç gerek yok…
…
Turizm Bakanlığı geçen hafta kapalı turizmden yararlanan turist sayılarını açıkladı…
Koca hafta boyunca 5 otelde toplam 448 kişi konaklamış!
Ne büyük rakam ama…
Otel başına 100 kişi bile değil!
Bizdeki büyük oteller bin kişinin altında değil, belli ki personel maaşları ile elektriği bile ödeyemezler…
Haklı olarak Bakan Ataoğlu isyan ediyor!
Ülkenin Turizm ve Çevre Bakanı üst kurulun aldığı kararları eleştiriyor…
Oysa yarın bayram pek ala ki nasıl kapalı turizm az da olsa oluyorsa iç turizmin açılması da gerekli önlemler alınarak sağlanabilir turizmci az da olsa nefes alabilirdi!
Üst kurul da üst kurul diye tutturduk biz…
Bir kişi bile çıkıp hangi kriterlere göre bu kararları alıyorsunuz diye sormuyor!
…
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine ilk bölümden sonra destek verenler de şimdi desteklerini geri çektiler…
Kıbrıs Türkünün gerçek tarihini yansıtmıyormuş!
Bu sıralar herkes milliyetçi kesildi tepki üstüne tepki yağıyor…
Hatta dizi tutulmadı diye erken final olacak diye haberler yapılmaya başlandı!
Yok öyle bir şey…
Dizi 26 bölüm olarak tasarlandı öyle de devam edecek!
Bir de bardağın dolu tarafına bakmak gerek…
Türkiye’den gelen 120 sanatçı ve teknik eleman her hafta bu ülkenin çarşısına tam 1 milyon TL bırakıyormuş!
Buradan da bakmak gerek…
Esnaf biraz olsun para kazanıyor kötü mü?
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NOT: Bayram tatili nedeniyle yazılarımıza bir süre ara veriyoruz. 17 Mayıs Pazartesi günü birlikte olmak dileğiyle bayramınızı kutlar esenlikler dileriz