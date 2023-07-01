Muhafazakar yargıçların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme, 6'ya 3'lük bir kararla, Biden’ın çıkardığı kredi borcu affını iptal etti.

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yıl öğrenci kredileri için çıkardığı affın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Muhafazakar yargıçların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme, 6'ya 3'lük bir kararla Biden’ın çıkardığı kredi borcu affını iptal etti.

Öğrencilerin kredi borcunun affı, son başkanlık seçimlerinde Demokrat adayın en önemli vaatlerinden biriydi.

Mahkemenin bugünkü kararı, Biden'ın Ağustos 2022'de af planını açıklamasının ardından yardım için başvuran 26 milyon ABD'li borçlu için adeta “soğuk duş” anlamına geliyor.

Kredi affı 43 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Yüksek Mahkeme, ülkede 43 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren ve miktarı 430 milyar doları bulan öğrenci kredilerinin affının yasalara uygunluğu konusunda mart ayında düzenlenen oturumda 3 saat tarafların savunmaları dinlenmişti.

Yüksek Mahkemeye, başvuruyu Cumhuriyetçilerin yönettiği Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska ve South Carolina eyaletlerinin temsilcileri yapmıştı.

Biden yönetimini temsil eden Elizabeth Prelogar, mart ayındaki duruşmada 2003'te çıkarılan Öğrenciler için Yüksek Öğrenim Yardım Fırsatları Yasası kapsamında Covid-19 salgını olağanüstü şartları dikkate alınarak kredi borcu düzenlemesinin yasalara uygunluğunu savunmuştu.

Baş Yargıç John Roberts ise "Yarım trilyon dolardan ve 43 milyon Amerikalıdan bahsediyoruz. Bu, normal düzenleme anlayışına nasıl uyuyor?" şeklinde bir soru yönelterek hükümetin bu programla yetkilerini aştığını düşündüğünü kaydetmişti.

Öğrenci kredisi geri ödemeleri ve af

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Ağustos 2022'de, öğrenci kredisi geri ödemelerini son kez 31 Aralık'a kadar ertelediklerini ve yıllık 125 bin doların altında geliri olan kişilerin borçlarında 20 bin dolara kadar af uygulayacaklarını duyurmuştu.

Ancak Biden'in öğrenci kredileri için çıkardığı af programı, 11 Kasım 2022'de Teksas Federal Bölge Mahkemesinin engeline takılmıştı.

Teksas Federal Bölge Yargıcı Mark Pittman, Biden'in öğrenim kredisi borcu olanlara çıkardığı ve kişi başı 20 bin doları bulan affın, "Kongrenin yaşama gücünün anayasaya aykırı kullanımı" olduğuna hükmetmişti.

Seçmen affı destekliyor

Biden yönetimi 2003'te Kongrenin onayladığı Yüksek Öğretim Af İmkanları Yasası çerçevesinde böyle bir hakkı olduğunu savunmuş, dava daha sonra Cumhuriyetçi eyaletler tarafından Yüksek Mahkeme'ye taşınmıştı.

Biden yönetimi, plan kapsamında şu ana kadar 26 milyon kişinin 20 bin dolara kadar federal öğrenci kredisi affı için başvurduğunu belirtiyor.

ABD’de, mart ayında Ipsos tarafından düzenlenen bir anket seçmenlerin yüzde 53’ünün kredi affına destek verdiğini, yüzde 45’inin ise karşı olduğunu ortaya koymuştu.