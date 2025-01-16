ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kıbrıs'ın ABD'den doğrudan silah satın almasına izin veren direktifi dün imzaladı. Direktifle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ABD hükümetinden silah satın alması ve ihtiyaç fazlası Amerikan askeri teçhizatına sahip olmasına olanak tanıyor.

Biden, görevi devretmesine sayılı günler kalan yayınladığı direktif, ABD'nin Rum yönetimine on yıllardır uyguladığı silah ambargosunu 2020’de kaldırmasının ardından atılan en önemli adım olarak nitelendiriliyor.

Özel şirketler yerine doğrudan ABD hükümetiyle muhatap olacak Rum yönetimi ABD yapımı silahları daha düşük maliyetle satın alabilecek ve ABD'nin ihtiyaç fazlası askeri teçhizatına da sahip olabilecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ABD'den "savunma malzemeleri ve hizmetleri" almasına imkân tanıyan direktif yayımladı.Açıklamada, “Kıbrıs’a savunma malzemeleri ve hizmetleri sağlanması, ABD'nin güvenliğini güçlendirecek ve dünya barışını destekleyeceği” iddia edildi.

ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie Davis Fisher, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, direktifin, taraflar arasındaki ilişkileri "derinleştirecek" bir adım olduğunu belirtti.