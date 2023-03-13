"Amerikalılar bankacılık sisteminin güvenli olduğuna inanabilir. Mevduatlarınız ihtiyacınız olduğunda orada olacak”



New York, 13 Mart 23 (TAK): ABD Başkanı Joe Biden, "Kongre'den ve bankacılık düzenleyicilerinden, banka iflaslarının tekrar yaşanma olasılığını azaltmak, Amerikalıların işlerini ve küçük işletmeleri korumak için bankalara yönelik kuralları güçlendirmelerini isteyeceğim." dedi.

Biden, ABD bankacılık sitemindeki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ile Signature Bank'ın iflasına ilişkin yönetimin son birkaç günde aldığı hızlı eylemler için teşekkür etti.

Amerikalıların bankacılık sisteminin güvenli olduğuna inanabileceğini ifade eden Biden, "Mevduatlarınız ihtiyacınız olduğunda orada olacak. Ülke genelinde bu bankalara hesap yatıran küçük işletmeler, çalışanlarına ödeme yapabileceklerini ve faturalarını ödeyebileceklerini bilerek daha rahat nefes alabilirler." diye konuştu.

Biden, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) SVB ile Signature Bank'ın kontrolünü devraldığını ve Hazine Bakanı Janet Yellen ile bankacılık düzenleyicilerinden oluşan bir ekibin harekete geçtiğini anımsattı.

Bu kapsamda atılan adımlara değinen Biden, söz konusu bankalarda mevduatı olan müşterilerin bugünden itibaren paralarına erişebileceklerini bildirdi.

- Banka yöneticileri kovuluyor

Joe Biden, vergi mükelleflerinin bu işlemlerden herhangi bir zarara uğramayacağını vurgulayarak, paranın FDIC'e ödenen ücretlerden karşılanacağını kaydetti.

Söz konusu bankaların yöneticilerinin kovulacağını belirten Biden, "Banka, FDIC tarafından devralınırsa bankayı yöneten kişiler artık orada çalışmamalıdır." ifadesini kullandı.

Biden, banka yatırımcılarının bilerek risk almaları nedeniyle korunmayacaklarına işaret ederek, risk işe yaramadığında yatırımcıların paralarını kaybettiklerini, kapitalizmin bu şekilde işlediğini söyledi.

Bankaların bu duruma nasıl geldiği ile ilgili de önemli sorular olduğuna işaret eden Biden, müsebbiplerin neden sorumlu tutulabileceğinin tam muhasebesinin alınması gerektiğini kaydetti.

Biden, bu gibi olayların tekrar olma riskinin azaltılması gerektiğini vurgulayarak, "Obama ve Biden hükümetinde, 2008'de gördüğümüz bir krizin bir daha yaşanmamasını sağlamak için SVB ve Signature Bank gibi bankalara katı şartlar koyduk. Ne yazık ki son yönetim, bu gereksinimlerin bazılarını geri aldı. Kongre'den ve bankacılık düzenleyicilerinden, bu tür banka iflaslarının tekrar yaşanma olasılığını azaltmak, Amerikalıların işlerini ve küçük işletmeleri korumak için bankalara yönelik kuralları güçlendirmelerini isteyeceğim." dedi.

Bu çerçevede gereken her şeyi yapacaklarının altını çizen Biden, ABD'nin son iki yılda katettiği ekonomik gelişmelerden bahsetti ve bu ilerlemenin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

(AA/AN/ŞEB)