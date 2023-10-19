ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin insani yardımları taşıyan yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye ulaşması için Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul ettiğini söyledi.

AP'nin haberine göre Biden, Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Sisi'nin başlangıç olarak yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye gitmesi için sınırı açmayı kabul ettiğini belirtti.

Biden, insani yardımlara Hamas'ın el koyması durumunda "bunların sona ereceğini" ifade etti. Beyaz Saray yetkilileri de insani yardımların en erken yarın gitmeye başlayacağını kaydetti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Sisi, telefon görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasındaki işbirliği konusunu ele aldı.

İki lider, Birleşmiş Milletlerin insani yardım çağrısına "acil ve güçlü" şekilde yanıt verilmesinin teşvik edilmesinde mutabık kaldı.

Orta Doğu'da istikrarın korunması ve çatışmaların kızışmasının önlenmesi için bölgede kalıcı barışın sağlanması konusunda anlaşan Biden ve Sisi, ABD ile Mısır arasındaki stratejik ortaklığa olan bağlılıklarını bir kez daha yineledi.