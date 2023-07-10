ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın başkent Londra'da yaptığı görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı, Hint-Pasifik ve İran konuları ele alındı.

ABD Başkanı Biden, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi İngiltere’nin başkenti Londra'yı ziyaret etti.

Biden, İngiltere ziyareti kapsamında Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bahçesinde Sunak'la bir araya geldi.

- Görüşmede, Atlantik Deklarasyonu gündeme geldi

Biden-Sunak görüşmesinin ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, liderlerin, geçen ay İngiltere ile ABD arasında ekonomik işbirliğini öngören Atlantik Deklarasyonu'nun ilan edilmesinden bu yana kaydedilen ilerlemeyi ele aldıkları bildirildi.

Açıklamada, Sunak ve Biden'ın, deklarasyon kapsamında ilerleme kaydedilmesi amacıyla ekimde Başbakanlık Ofisi 10 Numara ile Beyaz Saray temsilcileri arasında ilk üst düzey toplantının gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

- Liderler, uluslararası ortakların Ukrayna'ya desteğini ele aldı

Görüşmede, bu hafta yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Sunak ve Biden'ın, ittifakı güçlendirme ve Ukrayna'ya desteği sürdürme ihtiyacı konusunda mutabık kaldıklarına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karşı saldırıda kaydedilen ilerlemeyi ele alan ikili, Ukrayna'nın bu savaşı kazanması ve adil ve kalıcı bir barışı güvence altına alması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak üzere Ukrayna'nın uluslararası ortaklarının uzun vadeli savunma taahhüdünde bulunmalarının önemini vurguladı. Daha geniş kapsamlı NATO konularında ise İsveç'in NATO'ya tam üyeliğinin hızlı şekilde sağlanması gerektiği konusunda mutabık kaldılar."

Açıklamada, ayrıca, Biden ve Sunak'ın, Hint-Pasifik ve İran dahil daha geniş jeopolitik bağlamı da ele aldığı ifade edildi.

- Biden: İngiltere'nin ABD'yle ilişkileri çok sağlam

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Biden, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, İngiltere’nin ABD’yle ilişkilerinin çok sağlam olduğunu söyledi.

Sunak da Biden'la, İngiltere ile ABD arasındaki işbirliğini ve ortak ekonomik güvenliği iki ülke halkının yararına olacak şekilde nasıl güçlendirebilecekleri konusunu ele alacaklarını bildirdi.

Sunak'la görüşmesinin ardından İngiltere Kralı 3. Charles'la Windsor Kalesi'nde bir araya gelen Biden, 74. NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın Vilnius kentine geçecek.