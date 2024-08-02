Gazeteciler ABD Başkanı Biden’a Haniye’nin öldürülmesinin Gazze’de ateşkes sürecine etkisini sordular. ABD Başkanı bu soruya karşılık gazetecilere “Bu barışa yardımcı olmuyor” yanıtını verdi.

Biden ayrıca gazetecilere perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla bir telefon görüşmesi yaptığını da söyledi.

Netanyahu hükümeti, İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da öldürülmesiyle ilgili sorumluluğu üstlenmedi. Ancak İsrail'in son dönemde Hamas ve Lübnan merkezli Hizbullah da dahil olmak üzere İran'ın bağlantılı gruplara ağır darbeler indirdiğini ve herhangi bir saldırıya güçlü bir şekilde karşılık vereceğini belirtti.

Hamas'ın siyasi kanadı lideri İsmail Haniye'yi Tahran'da kaldığı konutu hedef alınarak öldürülmesi sonrası bölgede tansiyonun daha da artmasından endişe ediliyor.

ABD yönetimi olayın ardından yaptığı açıklamalarda, bölgede daha geniş çaplı bir savaşın “kaçınılmaz” olmadığını dile getirerek, diplomasi yoluyla sorunların çözülmesi ve İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanması gerekliliğine vurgu yaptı.