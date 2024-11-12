ABD Başkanı Joe Biden ve başkanlık seçimini kazanan Donald Trump yarın Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Biden’ın iç ve dış politikadaki öncelikleri görüşeceğini ve Trump'ı Ukrayna'yı yüzüstü bırakmamaya teşvik edeceğini söyledi.

5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i mağlup eden Cumhuriyetçi Trump, 20 Ocak'ta göreve başlayacak. Biden’ın Trump’ı Oval Ofis’e davet etmesinin ardından ziyaret tarihi olarak 13 Kasım Çarşamba belirlendi.

CBS News kanalının "Face the Nation” programına pazar günü verdiği röportajda Jake Sullivan, Biden'ın en önemli mesajının iktidarın barışçı şekilde devredilmesini sağlama taahhüdü olacağını ve Trump'la Avrupa, Asya ve Ortadoğu'daki gelişmeler hakkında da konuşacağını söyledi.

Sullivan, “Başkan olayları nasıl gördüğünü, nerede durduklarını açıklama ve Başkan Trump'ın göreve geldiğinde bu konuları nasıl ele almayı düşündüğü hakkında konuşma şansı bulacak” dedi.

Sullivan ikilinin hangi konuları ele alacağını belirtmese de, konuşmalarında Trump'ın nasıl yapacağını açıklamadan hızla sona erdirme sözü verdiği Ukrayna- Rusya savaşının gündemde yer bulacağı neredeyse kesin.

Sullivan, “Başkan Biden önümüzdeki 70 gün boyunca Kongre'ye ve yeni yönetime ABD'nin Ukrayna'dan uzaklaşmaması gerektiğini, Kiev’den uzaklaşmanın Avrupa'da daha fazla istikrarsızlık anlamına geldiğini anlatma fırsatını değerlendirecek” dedi.

Sullivan, bu mesajın, Biden'ın Kongre'den Ukrayna'ya daha fazla fon sağlanması için yasa çıkarmasını isteyeceği anlamına gelip gelmediği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, “Buraya belirli bir yasa teklifi sunmak için gelmedim. Başkan Biden, görev süresi bitse de Ukrayna için kaynakların sürmesi gerektiğini ortaya koyacak” dedi.

-Ukrayna’ya yardımlar

Washington, 24 Şubat 2022'de Rusya tarafından işgale uğrayan Ukrayna’ya bugüne kadar on milyarlarca dolarlık askeri ve ekonomik yardım sağladı. Trump ve birçok Cumhuriyetçi Kongre üyesi ABD’nin Ukrayna’ya yardımını defalarca eleştirdi.

Sullivan'ın açıklamaları, Ukrayna'nın pazar günü Moskova'ya en az 34 insansız hava aracıyla saldırdığı ve savaşın başlangıcından bu yana Rusya'nın başkentine yapılan en büyük insansız hava aracı saldırısı düzenlendiği sırada geldi.

Trump geçen yıl yaptığı bir açıklamada, 2022’de Beyaz Saray'da olsaydı, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı asla işgal etmeyeceğini öne sürmüştü.

Reuters haber ajansına konuşan Trump Ukrayna’nın bir barış anlaşmasına varmak için toprak vermek zorunda kalabileceğini söylemişti. Biden yönetiminden böyle bir öneri kamuoyuna hiç yansımadı; Kiev de böyle bir olasılığa karşı çıkıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna savaşını hızlı bir şekilde sona erdirme planının ayrıntılarından haberdar olmadığını ve hızlı bir sonun Kiev için büyük tavizler gerektireceğine inandığını söyledi.