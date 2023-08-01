New York, 1 Ağustos 23 (TAK): ABD Başkanı Joe
Biden, Trump döneminde Alabama’ya taşınması için karar alınan ABD Uzay
Komutanlığı merkezinin kalıcı olarak Colorado’da kalmasına karar verdi.
Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülüğünden
yapılan açıklamada, Biden’ın üst düzey askeri liderlerle yaptığı kapsamlı
değerlendirme sonucunda ABD Uzay Komutanlığı karargahının kalıcı yeri olarak
Colorado Springs'i seçtiğini Savunma Bakanlığı'na bildirdiği belirtildi.
Açıklamada, ABD Uzay Komutanlığı Karargahının
Colorado Springs'te bulunmasının, kritik bir dönemde ulus için uzay alanında en
yüksek hazırlığı garanti ettiği kaydedilerek, “Bu ayrıca, saldırganlıkları
caydırmak ve ulusal çıkarları savunmak için komutanlığın askeri uzay gücünü çok
alanlı küresel operasyonlara yönelik en etkili şekilde planlama, yürütme ve
entegresini sağlayacaktır.” ifadesi yer aldı.
ABD medyasında yer alan değerlendirmelerde ise
Uzay Komutanlığı lideri General James Dickinson’ın Biden’ı karargahın
Colorado’da kalması için ikna ettiği, öte yandan ABD Hava Kuvvetleri
Komutanlığının ise karargahın kalıcı olarak Alabama’nın Huntsville kentine
taşınması taraftarı olduğu belirtildi.
Biden’in Çin ile uzay alanında rekabet
edebilmek için Colorado Springs’te kalmanın uzun dönemde daha faydalı olacağına
inandığı bildirildi.
Eski Başkan Donald Trump döneminde 2019’da
kurulan ABD Uzay Komutanlığı Karargahı için geçici olarak Colorado seçilmişti.
Trump, başkanlığının son günlerinde karargahın Alabama’ya taşınması konusunda
karar almıştı.
Siyasi gözlemciler, Biden yönetiminden
yetkililerin kararda herhangi bir siyasi kriterin bulunmadığını savunmasına
rağmen, Colorado’nun Demokrat, Alabama’nın Cumhuriyetçi eyalet olmasının
Biden’ın nihai kararında etkili olmuş olabileceğine de işaret ediyor.
(AA/GÖZ/ŞEB)