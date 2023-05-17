Meclis Başkanı Töre, Şırnak’ta Meydana Gelen Terör Saldırısı Nedeniyle Mesaj Yayımladı Meclis Başkanı Töre, Şırnak’ta Meydana Gelen Terör Saldırısı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Açıklamada, “Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit edecek olan bu mermilerin imha edilebilmesi için görüldüğü veya bulunduğu yerin en kısa zamanda KKTM Komutanlığına iletilmesi” istendi.