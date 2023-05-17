Açıklamada, “Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit edecek olan bu mermilerin imha edilebilmesi için görüldüğü veya bulunduğu yerin en kısa zamanda KKTM Komutanlığına iletilmesi” istendi.
Beyköy’de tatbikat sonrası uyarı
Lefkoşa Kaymakamlığı, 12-15 Mayıs tarihinde Beyköy Ağır Silah Atış Alanı bölgesinde Topçu silahları ile atış yapıldığını ve bölgede bütün aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mermiler bulunduğunu kaydetti.
Açıklamada, “Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit edecek olan bu mermilerin imha edilebilmesi için görüldüğü veya bulunduğu yerin en kısa zamanda KKTM Komutanlığına iletilmesi” istendi.
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