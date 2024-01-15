Lefkoşa Kaymakamlığı, Beyköy atış alanında 20 Ocak Cumartesi gününe kadar ağır silah atışlarının icra edileceğini duyurdu.

Lefkoşa Kaymakamlığı’nda yapılan yazılı açıklamada, 20 Ocak Cumartesi gününe kadar 07.30-22.00 saatleri arasında ağır silah atışlarının icra edileceği kaydedildi.

Açıklamada, atış süresince kara, deniz ve hava olacak şekilde bölgeye girmenin yasak olduğu belirtildi.

Bölgede, bütün aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mermilerin bulunması ihtimalinden dolayı vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek olan bu mermilerin imha edilebilmesi için görüldüğü ve bulunduğu yerin kısa zamanda en yakın Askeri Birliğe bildirilmesi gerektiği vurulandı.

(HUR/ÖK)