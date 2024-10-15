Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail'in, dün gece Gazze'de bir hastanenin bahçesindeki, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamasının "son derece rahatsız edici" olduğunu belirtti.

Bir NSC yetkilisinin, AA muhabirinin, saldırıya ilişkin sorusuna verdiği yazılı cevapta, "İsrail hava saldırısının ardından, yerinden edilmiş sivillerin diri diri yandığı görüntüler ve videolar son derece rahatsız edici. Endişelerimizi İsrail hükümetine açıkça ilettik." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail'in sivil kayıpları önlemek için daha fazlasını yapma sorumluluğu" olduğu vurgulandı.

NSC açıklamasının devamında, "Hamas'ın sivil insanları kalkan olarak kullanma girişimine rağmen" İsrail'in çadırlara yaptığı saldırı sonucu yaşananların "korkunç" olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlemiş, saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı.