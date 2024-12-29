KKTC’de dün ve bugün meydana gelen beş trafik kazasında yedi kişi yaralandı, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, Yunus Özkan (E-23) 171 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UZ 818 plakalı çift kabin araçla seyrederken, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Özkan, o esnada karşı istikametten gelen Hüseyin Karanlık (E-48) yönetimindeki LA 180 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan LA 180 plakalı araç sürücü Hüseyin Karanlık ve araçtaki yolcular Didem Dülger (K-46) ve Erdem Pınar (E-59), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

UZ 818 plakalı araç sürücüsü Yunus Özkan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Pınarbaşı-Göçeri ana yolunda kaza

Pınarbaşı-Göçeri ana yolunda, dün saat 16.10’da, Adem Erkuş (E-43) 242 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PT 132 plakalı araçla seyrederken yolun sağına geçti ve karşı istikametten gelen Parchagül Abraş (K-42) yönetimindeki PZ 241 plakalı aracın sağ dikiz aynasına çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kaza sonucunda Erkuş, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.

- Bafra’da araç yayanın yağının üzerinden geçti

Ozan Dala (E-23) yönetimindeki ZND 395 plakalı araçla seyrederken Bafra’da faaliyet gösteren bir otelin önünde, önünde yürüyen yaya MD Delowar Hossen’in (E-31) sağ ayağının üzerinden geçti. Yaralanan yaya, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, sağ ayak tarak kemiğinde kırık teşhisiyle tedavi altına alındı.

Dün saat 16.20’de yaşanan kaza sonucunda araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Gazimağusa’da Necip Tözün Sokak’ta, dün saat 18.00 sıralarında, Arif Ülger (E-34) 261 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LZ 234 plakalı salon araçla seyrederken, park halinde bulunan Nedret Özkal (K-76) sorumluluğundaki GA 454 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan GA 454 plakalı araç, yine park halinde bulunan Nedret Özkal sorumluluğundaki RG 457 plakalı araca çarptı.

LZ 234 plakalı araç sürücüsü Arif Ülger, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.

- Gazimağusa-İskele ana yolunda kaza… Üç yaralı

Gazimağusa-İskele ana yolunda, dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada ise Abdullah Serdar Yıldırım (E-21) yönetimindeki LR 930 plakalı araçla seyrederken Gazimağusa Devlet Hastanesi önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, sol yan kısmı üzerine devrilip kaldırım üzerinde sürüklenerek ağaca, yön tabelasına ve çevre duvarına çarptıktan sonra savrularak tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Efe Hakan Mert (E-18) ve Ekin Karakullukçu (K-19), kendi imkanlarıyla gittikleri Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.