Son bir haftadır Karayipler'i etkisi altına alan Beryl Kasırgası, ABD’nin Texas kıyılarına doğru yaklaşmaya başladı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Beryl Kasırgası’nın Texas eyaletinin Matagorda ilçesinin 48,2 kilometre güneydoğusu ve Corpus Christi kentinin yaklaşık 152 kilometre kuzeydoğusunda etkili olduğunu açıkladı.

Beryl, kuzeybatıya doğru saatte 16 kilometre hızla ilerlerken, kasırganın en yüksek rüzgar hızı saatte 128,7 kilometre oldu.

Mesquite Körfezi'nin kuzeyinden Port Bolivar'a kadar olan Texas kıyıları için kasırga uyarısı yapıldı.

- Tahliye emri verildi

Texas sahilindeki vatandaşlar, evlerinin ve iş yerlerinin camlarını tahtalarla kapatarak kasırgaya karşı önlem aldı.

Öte yandan sahil kasabalarında oturanlar da tahliye emri sonrası bulundukları yerlerden ayrılmaya başladı.

Beryl Kasırgası, Texas’a doğru yaklaşırken yetkililer elektrik kesintisine ve sele karşı uyarıda bulundu.

Texas Valisi Greg Abbott, sahil kesiminde oturanlardan ve tatilcilerden çoğunun uyarılara rağmen bölgede kaldığını ve bunun endişeye yol açtığını söyledi.

Kasırganın etkili olduğu Grenada Adası'nda 3, St. Vincent ve The Grenadines'te 1, Venezuela'da ise 3 kişi hayatını kaybetmişti.