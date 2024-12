Maliye Bakanı Özdemir Berova, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Berova, mesajında, engelli bireylerin haklarının korunması ve yaşam standartlarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın içinde aktif bir şekilde yer alması, her alanda erişebilirlik hakkının sağlanması ve bu konuda farkındalık oluşturmak hepimizin görevi” ifadelerini kullandı.

Her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Berova, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın içinde aktif biçimde yer alması, her alanda erişebilirlik hakkının korunması ve sağlanması için duyarlılık göstermeliyiz. Engelli bireylerin ihtiyaçlarını doğru tespit etmeli, seslerini duymalı ve sorunlarına kalıcı çözümler üretmeliyiz. Sevgi, saygı ve hoşgörüyle hareket etmeliyiz çünkü ‘Sevgi her engeli aşar’” dedi.

Bakan Berova, mesajını engelli bireyler ve ailelerine saygı ve sevgi dileklerini ileterek tamamladı, huzurlu bir yaşam temennisinde bulundu.