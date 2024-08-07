Berova, Erenköy Direnişi’nin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 60 yıl önce vatan savunmasına koşan halkın, çoğunluğu Türkiye’de yükseköğrenim gören ve eğitimlerini yarıda bırakarak, Erenköy’e çıkan üniversite öğrencileri ve mücahitlerin omuz omuza direnişiyle destan yazdığını belirtti.

Bu destanın, Kıbrıs Türk halkının kararlılığını, cesaretini, hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğini, özgürlüğüne ve vatanına sahip çıktığını, Anavatan Türkiye ile bağlarını hiçbir koşulda koparmayacağını tüm dünyaya bir kez daha duyurduğunu ifade eden Berova, şunları kaydetti:

“Şanlı Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıl dönümünde, şanlı direnişin kahramanları olan şehitlerimizi ve bu direnişin sembolü olmuş Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i rahmetle anıyor, Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum.”