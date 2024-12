Maliye Bakanı Özdemir Berova, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Berova mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bütün dünyaya örnek olan bir devrim ile 1934 yılında pek çok Avrupa ülkesinden önce, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmiş olması Türk milleti için ayrı bir öneme sahiptir. Kadın, her şeyden evvel toplumu ayakta tutan ailenin en önemli unsurudur. Çalışkanlığı ve üretkenliğiyle hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alması son derece önemlidir. Türk ulusunun bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı da, Atatürk’ün ilke ve devrimlerini her zaman kendine şiar edinmiştir. Tarih boyunca milletimizin var oluş mücadelesinde canını ortaya koyan kadınlarımız, bugün de çalışma hayatında, siyaset arenasında, yasama, yürütme ve yargıda, sanatta, sporda, sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde… Kısacası toplumsal yaşamda önemli başarılara imza atmış, Cumhuriyetimizin yükselmesine önemli katkılar sağlamaktadır.”

Berova, Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümünü kutlayarak, “kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması” temennisini dile getirdi.