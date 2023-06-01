Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren bir Club içerisinde meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Berat Fırat dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Naşit Akmansel, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 27 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren bir club içerisinde, Girne’de sakin Berat FIRAT’ın kız arkadaşına soru sorduğu gerekçesiyle müşteki Ö.D’nin gizlice arkasından gelip, yüzünün sol yanak kısmına yumruk vurmak suretiyle adı edilenin çene kemiğinin kırılmasına neden olduğunu mahkemeya aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının yapılan şikjayet üzerine tutuklandığını müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde müşahade altına alındığını ve tedavisinin devam ettiğini belirtti. Polis memuru, zanlının 11 Mart 2023 tarihinde Girne’de meydana gelen yaralama ve ciddi darp olayını gerçekleştirdiğini, tutuklandığını ve soruşturmanın ardından teminatla serbest kaldığını söyledi.

Polis, zanlının 3 ay arayla yine vukuat işlendiğini ifade ederek, serbest yargılanması halinde benzer suçlar işleyebileceğini veya yargılamadan kaçabileceğini belirtti. Polis memuru, üniversite öğrencisi olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederek, zanlıyı 25 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderdi.