İbrahim Benter , Vakıflar İdaresi Müdürlüğü görevinden alındı. Resmi Gazetede dün yayımlanan karara göre, 22 Mayıs 2013’ten bu yana bu görevi yürüten Benter'in yerine, Mustafa Tümer atandı.
Benter, Vakıflar İdaresi Müdürlüğü görevinden alındı
Yerine Mustafa Tümer Atandı
İbrahim Benter , Vakıflar İdaresi Müdürlüğü görevinden alındı. Resmi Gazetede dün yayımlanan karara göre, 22 Mayıs 2013’ten bu yana bu görevi yürüten Benter'in yerine, Mustafa Tümer atandı.
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