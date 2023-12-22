Fizyoterapistler Derneği, Sınıf Ve Beden Eğitimi Öğretmenlerine Omurga Sağlığı Eğitimi Verdi Fizyoterapistler Derneği, Sınıf Ve Beden Eğitimi Öğretmenlerine Omurga Sağlığı Eğitimi Verdi

İbrahim Benter , Vakıflar İdaresi Müdürlüğü görevinden alındı. Resmi Gazetede dün yayımlanan karara göre, 22 Mayıs 2013’ten bu yana bu görevi yürüten Benter'in yerine, Mustafa Tümer atandı.