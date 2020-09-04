Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Sendikalar bu kez ezber bozdu...

İki öğretmen sendikası bir basın bildirisiyle yüz yüze eğitimin gecikmeden başlamasından yana olduklarını açıkladılar!

Ama gerekli önlemlerin alınması şartıyla...

Doğrusu da bu zaten!

Uzaktan eğitimde memleket olarak çuvalladık...

Bunu bakanlıkta anlayıp birinci ve ikinci sınıfların hafta başı eğitime başlama kararı üretti!

Hiç yoktan iyidir...

Demek ki gerekli önlemler tam alınmamış olsa gerek ki diğer sınıfların yüz yüze eğitimi 14 Eylül tarihine bırakıldı!

O da olsun diyeceğiz artık...

Bu süreçte şu gerçek yüzümüze vurdu;

Alt yapımız bu iş için uygun değil...

Eksikliklerimiz çok!

Gerçek bir devlet olmanın gereklilikleri yerine getirip bu konudaki alt yapı eksikliklerini gecikmeden yerine getirmekten başka bir şansımız yoktur...

...

Dün İskele’den bir okurumuz aradı...

Hem kendisi hem de eşi çalışıyor, ikisi de işlerinden izin alamamışlar!

Zorunlu olarak çocuklarını anneannelerine bırakmışlar...

İnternette sorun yaşanınca uzaktan eğitim gerçekleştirilememiş!

Eğitimler canlı olduğu için de bir kez daha tekrarlama olanağı olmadığı için çocukları eğitim alamamış...

Öğretmeni aramışlar, bir çok çocuğun aynı sorunu yaşadığını, yapabileceği bir şeyin olmadığını ifade etmiş!

Burada öğretmen de haklı...

Okul yönetimi bir program belirliyor belli saatte internet üzerinden eğitim verilmeye çalışılıyor ama gelin görün ki internetin azizliği!

Bu arada evinde hiç interneti olmayanları, bu imkana sahip olmayan aileleri tabi ki çok ayrı bir yele koyuyoruz...

Adam haklı olarak soruyor;

Benim çocuğumun suçu ne, diye!

Diyecek bir şey bulamıyoruz...

...

İki çocuğu Değirmenlik Lisesi’nde okuyan bir kadın okurumuz aradı...

Bir çocuğu kitaplarını alacak ki yeni eğitim yılına başlasın!

Okul idaresi şartı koymuş bir kere...

Öde 300 TL’yi al kitapları!

Yönetime kızıp bakanlığın yomunu tutmuş ama bir yetkili ile bile görüşememiş...

Zaten görüşse ne olacak ki!

Her eğitim yılı başında yaşanan sorunlar bunlar...

Sözde bağış adı altında alıyorlar!

Ama bağış olarak da 300 TL rakam belirliyorlar...

Parayı vermeyene kayıt da yok kitapta!

Dahası bu konuda bakanlıkta kendisine muhatap bile bulamıyor insanlar...

Bizi arayıp kızgınlıkla soruyorlar;

Benim çocuğumun suçu nedir diye!

Bu işleri yıllardır bir türlü çözemedik...

Çözmeye de gönlümüz yok gibi!

...

Bizim Berber Mahmut...

Dertli mi dertli!

Onun iki çocuğu birden aynı okulda eğitim görüyor...

Dün sabah beni tıraş ederken dert yandı!

Pandemi döneminde bir öğretmen telefonlarını kapatıp kimseyle irtibat kurmamış...

Acaba salgının telefon konuşmasıyla geçtiğini mi sanıyordu!

Diğeri ise bambaşka...

Resmen ‘melek’ dedi bizim Mahmut!

Tam bir eğitimci...

Gerekirse bütün çocuklarımı hijyeni sağladıktan sonar toplar yüz yüze eğitirim demiş!

Haliyle bizim berberi fazlasıyla etkilemiş...

Ama kafası karışık!

Birisi öyle diğeri böyle diyor...

Sonra ekliyor;

Bizim küçük oğlanın suçu nedir diye...

...

Çocuklar yine seçim malzemesi

Açıklana anket sonuçları partilerin de sezim hızını artırdı...

Hepsi de ülkenin her köşesinde kendilerini gösteriyorlar!

En fazla dikkat çeken ise her bir adayın elinde bir çocuk...

Çocukları ne kadar çok sevdiklerini söyleyen ifadeler!

Sarmaş dolaş fotoğraflar...

Ne kadar çok çocukları ve onların geleceklerini düşünüyorlarmış meğerse!

Gözlerimiz yaşarıyor doğrusu...

Vazgeçin şu huyunuzdan artık!

Bari onları siyasetin kirli yüzünden uzak tutun...

Zaten kimse artık bunu yemiyor!

Okullar da şimdi akıllarına geldi...

Eğitimde yaşanan sorunlar, okulların durumu ortada...

Okul demeye şahit olan binalarda eğitim görüyor çocuklarımız!

Ama işte ah şu siyasilerimiz...

Normal zamanda okulların önünden bile geçmeyenler ansızın okul meraklısı oldular!

Seçim ziyaretlerinde en fazla tercih edilen yerler buraları...

Adaylar binaları gezip incelemede bulunuyorlar!

Ne kadar ilgili olduklarını göstermek için birbiriyle yarışıyorlar adeta...

Güya göz boyayacaklar!

Okulları bile seçim malzemesi yaptılar ya...

Söyleyecek bir şey bulamıyoruz!

Kaymakamlık ve internet...

Dünkü haber bültenlerinde ilginç bir haber vardı...

Hem sevindik hem de düşündük!

G.Mağusa Kaymakamlığında internet servisi hizmete girmiş...

Gayet olumlu bir gelişme ama tarihe bakıp da diğer milletlerin uzay çağında yaşadığı bir dönemde bizim kaymakamlıkların hala internete yeni kavuştuklarını duymak olumlu bir gelişme olsa da hayrete düşürüyor bizi...

Bazı konularda çok geciktik!

Şimdi bunun bedelini ödüyoruz...

Diyalog ama kiminle!

Doğu Akdeniz ateş çemberinde...

Denizin altı başka üstü başka silahlarla dolu!

Rum tarafı silahlanmayı artırıyor...

Bazı kesimler ise hala rüya görüp şöyle diyor;

Sorunları diyalog yoluyla çözmeliyiz!

Bunu nasıl yapmamız gerektiğini ise söylemiyorlar çünkü yok öyle bir adres...

Bu kadar da saf olmamak gerek değil mi?

MESAJ KUTUSU

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