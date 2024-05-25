Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin bu yıl 19’uncusunu düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde, yarın akşam 19. Yüzyıl Romantik Müzik Konseri yer alacak.

Konser, Bellapais Manastırı’nda saat 20.00’de başlayacak.

Dernekten verilen bilgiye göre konserde, Rus ve Ukraynalı kadın sanatçılar; Soprano Maria Semochkina, Mezzosoprano Oksana Donika, Kemancı Katerina Stern, piyanistler Tatiana Stupak, Nadezda Kameneva, Irina Akkok ve Lena Stern sahne alacaklar ve ünlü Rus besteci Pyotr Tchaikovsky’nin doğum günü anısına 19. Yüzyıl romantik dönem bestecileri; Tchaikovsky, Rachmaninov, Verdi, Liszt, Brahms, Schubert, Dvorak ve Delibes’in eserlerini seslendirecek.

Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens ve Kybele'nin katkılarıyla düzenlenen festival, 31 Mayıs Cuma akşamı KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseriyle sona erecek.

Konser biletleri; Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı bilet ofisinden, konser girişinden veya online bilet olarak biletfest.com’dan alınabiliyor.