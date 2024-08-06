İngiltere'de geçen hafta başlayan ve ülke geneline yayılan aşırı sağ grupların şiddet eylemleri Kuzey İrlanda'da da sürüyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, gece başkent Belfast'taki İslam Merkezi'nin önünde toplanan aşırı sağcılar, polise molotofkokteyli, şişe ve taş attı.

Şehrin güneyindeki kargaşada saldırıya uğrayıp yaralanan 50 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Polisin verdiği bilgiye göre, görgü tanıkları saldırganların bir kişinin kafasına vurduğunu gördüklerini aktardı. Yaralının durumunun ciddi olduğu belirtilirken, polis olayı "ırkçı motifli nefret suçu" olarak değerlendiriyor.

- "Adamızın hiçbir yerinde ırkçılığa yer yok"

Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı Michelle O'Neill, X'ten yaptığı paylaşımda, "Adamızın hiçbir yerinde ırkçılığa ya da azınlık toplumlarına yönelik saldırılara yer yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey İrlanda Polisi (PSNI) Emniyet Müdürü Jon Boutcher ile görüştüğünü belirten O'Neill, "Ortak önceliğimizin, can ve mal güvenliğini korumak ve ırkçılık, şiddet ve yıldırmayla mücadele etmek olması gerektiği konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

O'Neill, PSNI ile İrlanda polis gücü (An Garda Siochana) arasındaki işbirliğinin, cumartesi günkü ırkçı şiddete neden olan ve bu şiddeti düzenleyen sorumluların yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalmalarını sağlamanın elzem olduğunu bildirdi.

- Olaylar nasıl başladı?

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport İslam Toplumu Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken polis minibüsünü de ateşe verdi. Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki "Masjid-e Anwaar-e Madinah" Camisi'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşlarını da yakmak istedi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı gözaltına alındı.

Sunderland'le aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı.

3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi. Bu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldıran 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.

4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler attı.

Bu kentlerde aşırı sağcılar, yer yer karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te iki aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine neden olurken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.