Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bazı meclis üyeleri ve bölge muhtarlarıyla görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Halit Bağman, Özel Danışmanı Gökhan Güler ve Halkla İlişkiler Danışmanı Mesut Genç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Hüseyin Amcaoğlu’nun Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanlığına seçilmeden önce başarılı bir bürokrat olduğunu belirterek, genç ve dinamik bir başkanın göreve geldiğine dikkat çekti.

Tatar, belediye tarafından yapılacak çalışmalara imkanlar neticesinde Cumhurbaşkanlığı olarak destek vereceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, belediye sınırları içindeki yerlerde verilen izinler ve çıkılan ihalelerin şeffaf ve hesap verilebilir olması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gönyeli ve Alayköy belediyelerinin birleşmesiyle Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve bağlı olduğu köylerle birlikte büyüme ve gelişme kapasitesi olan bir bölge olduğunu aktardı.

Yapılacak işlerde belediye başkanı ile meclis üyelerine güvendiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, belediye çalışmalarında başarılar diledi.

-Amcaoğlu

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı belediyede görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Hüseyin Amcaoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçmişte Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık yaptığı dönemlerde yerel yönetimlere büyük önem verdiğini ve uzun yıllar beraber çalışma imkanı bulduğunu söyledi.

Amcaoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yürütme içinde yer almamasına rağmen toplumsal konuların çözülmesi için duyarlı olduğunu, çaba gösterdiğini ve arabuluculuk görevini yaptığını kaydetti.