Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, hekimler ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

Özçınar yayınladığı 14 Mart Tıp Bayramı mesajında şunları kaydetti:

“14 Mart Tıp Bayramı hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık alanında yaşanan sorunların ele alınmasına vesile olan önemli bir gündür.

Çok önemli ve kutsal bir görev yürüten sağlık çalışanları, kendilerine emanet ettiğimiz hayatımız ve en değerli hazine olan sağlığımızı bizlere sunmak için büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar.

Şüphesiz, sağlık çalışanlarının değeri, tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinde daha iyi anlaşılmıştır.

Bu vesileyle, fedakârca çalışan tüm hekimler ve bu alanda hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”