Belçika'nın başkenti Brüksel'de Pazartesi akşamı meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi öldürüldü. Bir kişi de ağır yaralandı.

Saldırıya uğrayan kişilerin, Belçika ile İsveç arasındaki futbol maçı için kentte bulunan üç İsveç vatandaşı olduğu belirtildi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, sabaha karşı 05.00’e kadar süren kriz masası toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, olayla ilgili olarak, “korkakça bir terör saldırısı” ifadelerini kullandı.

Başbakan, saldırganın Belçika’da yasa dışı olarak kalan Tunus asıllı bir erkek olduğunu; üç İsveçliye savaş silahıyla saldırdığını söyledi.

De Croo, “Terörist saldırısı korkakçaydı. Fail, taraftarları hedef aldı” dedi.

Saldırı yerel saatle 19.15 civarında kent merkezindeki D'Ypres bulvarında meydana geldi.

Otomatik bir tüfek kullanan saldırganın, olaydan sonra kaçtığı bildirildi.

Federal savcılık sözcüsü Eric Van Der Sypt, saldırıda iki İsveç vatandaşının öldüğünü doğruladı.

Savcıya göre vurulan üçüncü İsveçli de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Van Der Sypt, saldırının Orta Doğu'daki çatışmayla bağlantılı olduğuna dair hiçbir belirtiye sahip olmadıklarını da vurguladı.

Brüksel'deki saldırının ardından ülke genelinde terör alarmı seviyesi 3’e çıkarıldı. Brüksel’de ise, en yüksek seviye olan 4'e yükseltildi.

Federal savcılığın, terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattığını belirten De Croo, zanlının henüz yakalanmaması sebebiyle tehdit seviyesinin yüksek tutulacağını vurguladı.

- Belçika-İsveç maçı, terör saldırısı gerekçesiyle askıya alındı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma, terör saldırısı gerekçesiyle askıya alındı.

Maç başlamadan hemen önce Brüksel'de iki İsveç taraftarının silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Belçika ile İsveç arasındaki futbol karşılaşmasına devam edilmedi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, ilk devresi tamamlanan maçın "terör saldırısı olasılığı" gerekçesiyle askıya alındığı belirtildi. Kararın, iki takımın onayı ve güvenlik güçleriyle yapılan görüşmenin ardından verildiği de vurgulandı.

Maçın oynandığı Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye de henüz ulaşılamadı.

İsveç'in 15. dakikada Gyökeres'in golüyle öne geçtiği mücadelede, Belçika 31. dakikada Lukaku'nun penaltıdan ağları sarsmasıyla skoru eşitlemiş ve ilk yarı, 1-1 eşitlikle sona ermişti.