Prevot, X’ten Türkiye’de düzenlenen Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında beş günlük görüşmelerini, ziyaretlerini değerlendirdi. Belçika Kraliçesi Mathilde öncülüğündeki ziyarette İstanbul ve Ankara’daki görüşmelerin verimli geçtiğini yazdı.

Türkiye’nin Belçika açısından ekonomik ve stratejik önemde olduğunu belirten Prevot, şunları söyledi: “Türkiye, kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir. Enerji alanında stratejik bir merkez, NATO’da bir müttefik ve Avrupa’nın güneydoğu kanadının güvenliğinde kilit bir aktörü. Türkiye, bizim beşinci büyük ticaret ortağımız, biz de burada sekizinci büyük yatırımcı konumundayız.”

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken de Anıtkabir’i ziyaretinde Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz saygı duyduğunu belirterek “Dünyanın Atatürk gibi insanlara daha çok ihtiyacı var” demişti.

Belçika Kraliçesi Mathilde de 12 Mayıs’ta sona eren ziyaretinde Ortaköy’den İstanbul Sanayi Odası’na, Dolmabahçe’den İstanbul Finans Merkezi’ne kadar pek çok noktayı ziyaret etmişti.