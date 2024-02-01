Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğini sürdüreceğini açıkladı.

De Sutter, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin UNRWA'ya finansal desteğin devam edeceğini duyurarak, "UNRWA, Gazze'de acil ve hayati önem taşıyan insani yardımların sağlanmasında yeri doldurulamaz rol oynamaktadır." mesajını paylaştı.

Belçika'nın BM'nin yürüttüğü soruşturmayı yakından takip edeceğini aktaran De Sutter, ayrıca UNRWA'dan "tam anlamıyla" şeffaflık sağlamasının talep edileceğini belirtti.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de sosyal medya paylaşımında, "UNRWA hakkındaki son ifşaatlar ciddi ve endişe vericidir. Soruşturma usulüne uygun olarak yürütülmeli, tüm hususlar açıklığa kavuşturulmalıdır. Belçika, acı çeken Filistinli sivillere desteğini sürdürecek ve insani yardımın onlara ulaşmasını sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

- UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri, bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.