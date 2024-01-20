Belçika, İsrail'i soykırımla suçlayan Güney Afrika'nın açtığı davada Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Gazze'ye saldırıların durması yönünde kararı alması halinde bunu tam destekleyeceğini duyurdu.

Flaman Sosyalistlerden (SP.A) Belçika Kalkınma İşbirliği ve Büyükşehirler Bakanı Caroline Gennez, sosyal medya platformu X'te paylaştığı mesajında, "Belçika, Uluslararası Adalet Divanındaki davaya tam desteğini tekrar teyit ediyor. Uluslararası Adalet Divanı İsrail'den Gazze'ye yönelik askeri operasyonunu durdurmasını isterse ülkemiz bunu tam destekleyecek." ifadelerini kullandı.

"Doğru yönde adımlar; ülkemiz insan hakları ve insancıl hukuk için sorumluluğunu üstleniyor." değerlendirmesini yapan Gennez, "Ben de her düzeyde, en kısa sürede Gazze'ye insani yardımların tamamıyla ulaştırılmasını sağlama hedefinin gerçekleştirilmesine bağlı kalacağım." taahhüdünde bulundu.

Belçikalı Bakan, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) içinde ve uluslararası düzeyde daimi ateşkes, tam insani erişim, esirlerin serbest bırakılması, uluslararası hukuka uyulması ve iki devletli çözüm için çaba göstermeye devam ettiğini vurguladı.

Belçika hükümetinin bu kararı, Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter'in çağrısının ardından geldi. De Sutter, ülkesinin İsrail'in Gazze'deki soykırım tehdidine karşı sessiz kalamayacağını belirterek Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında İsrail'i soykırımla suçlayarak açtığı davaya destek verilmesi çağrısında bulunmuştu.

İktidar koalisyonunda Flaman Yeşiller Partisinin temsilcisi olan De Sutter, 9 Ocak'ta X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belçika, Gazze'deki insanların sonsuz çilesini sadece kenarda izleyemez. Soykırım tehdidine karşı harekete geçmeliyiz. Belçika'nın, Güney Afrika'nın liderliğini takip ederek Uluslararası Adalet Divanında eyleme geçmesini istiyorum. Belçika hükümetine bu öneride bulunacağım." ifadelerine yer vermişti.

- Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istedi.

Bu kararların arasında "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11-12 Ocak'taki duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başladı.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olabileceği öngörülüyor.