Dr. İlker İpekdal

Tarih 20.07.2020.
Yer, Girne Yeni Turizm Limanı.
Dönemin Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Ersin Tatar'ın da katıldığı törenle, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda yer alan çıkarma gemi modelinin sonuncusu olan Ç-128 çıkarma gemisi müze gemi olarak ziyarete açıldı.
Kıbrıs Türk Şehitleri ve Milli Parklar Vakfı’ndan Mustafa Arıkan konuşmasında, Müze Gemi fikrinin Türkiye’den bir malul gazinin ailesi ile birlikte Yavuz Çıkartma Plajı’na gittiğinde, kendisinden ücret istenmesi üzerine girdikleri bir arayış sonucu doğduğunu söylemişti.
1978 yılında inşa edilen ancak 1974 çıkarmasında kullanılan gemilerle aynı sınıfta olan Ç-128, açılış töreninde Kıbrıs Türk’ünün özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden biri olarak işlenmişti.
“Ç-128 gemisinin müze gemi haline getirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına her zaman yanında olduğu güvenini ve hissini vermiştir.” vurgusu yapılmıştı.
O dönemde Sayın Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan krize de işaret ederek, “Türkiye’nin Libya hamlesiyle Doğu Akdeniz’deki ezber lehimize bozulmuştur” demişti.
Ç-128’in müze gemi olarak açılışı ile iki mesaj birden dünyaya verilmişti.
…
Şimdilerde Girne’deki Çıkarma Anıtı’nın hemen yanında, Yavuz Çıkarma Plajı’nın hemen yukarısında hummalı bir çalışma var.
Girne Yeni Turizm Limanı’ndan alınarak parçalarına ayrılan Ç-128 burada yeniden birleştiriliyor.
Yoldan geçen herkesin kolaylıkla görebileceği bir yer burası.
Yavuz Çıkarma Plajı’nın farklı yüzleri var.
Bir yüzü ile, ülkenin en popüler turistik plajlarından biri olma durumunu yansıtırken, diğer yüzü ile de savaş ile elde edilen özgürlük ve bağımsızlığı yansıtıyor.
Bir yüzüne kumlarının üzerinde yapılan köpüklü dansların köpüğü dokunurken, diğer yüzünde şafak nöbetinde kumlarında oturulurken yakılan meşalelerin alevi yansıyor.
Ve şimdi Ç-128 de burada.
Bugüne kadar gündem olmadan geldiği son hali bu fotoğrafta.
Ama sıcak bir gündemin de habercisi gibi duruyor yolun kenarında.
Tahminim odur ki 20 Temmuz 2021 tarihindeki açılışına hazırlanıyor.
Belki de Sayın Tatar, Başbakan iken açılışını yaptığı Ç-128’i şimdi de Cumhurbaşkanı olarak yeniden açacak.
Ç-128’in parçaları sessiz sedasız birleştirilmeye devam ediyor.
Belli ki, gündem olacağı günü bekliyor.
Şimdilik kimselerden ses çıkmıyor.
Belli ki herkes 20 Temmuz’a hazırlık yapıyor.
Kim bilir kimlere neler söyletecek…
“Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.” M.K.Atatürk.
Kutlu olsun!
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