Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bugün tarihi gün…
Sendikaların genel grevinden bahsetmiyoruz!
Uzunca bir zamandır biz de kendi adımıza hesap kitap yapıyorduk…
Son birkaç ayda yapılan zamlara alıştık ama bu sefer tarihi zammı beklemeye başladık!
Artık fatura gönderilmiyor ama cep telefonlarına mesaj geliyor…
Şu kadar elektrik parası ödeyeceksiniz diye!
Doğrudur 3 seneye yakın elektriğe zam yapılmadı ama üç yılın acısını bugün toplum olarak hem de hayli acılı bir şekilde öğreneceğiz…
Ve bütün hayatımız değişecek!
Hesabı kitabı karıştıracağız…
Aylık tüm ödeme planlarımız değişecek!
Çünkü gelirlerimizin en büyük payını bugünden itibaren bugün itibarıyla ödemeye başlayacağız…
Ödeyebilirsek tabi ki!
Elbette faturaları kolayca ödeyenler olacaktır ama, emin olun biz de dahil çoğunluk bu konuda büyük sıkıntılar yaşayacağız…
Fiyatlar cep telefonlarına düştükçe gözlerimiz fal taşı gibi açılacak!
Tepkimiz bayramlık ağzımızla olacak…
Ama hiçbir şey de değişmeyecek!
Bu kadar kalsa iyi de…
Asıl ondan sonrası önemli!
Daha da acılı…
Elektriğe yapılan fahiş zam diğer tüm ürünlere de yine zam olarak yansıyacak!
Maaşlara ve asgari ücrete yapılan zam zaten eriyip gitmişti…
Bundan böyle Allah’a emanetiz!
Üstte kalan zaten aynı kesim, altta kalanın canı fazlasıyla çıkacak…
…
Basın ve ifade özgürlüğünü şiddetle destekliyoruz…
Ama bu özgürlükler adı altına sığınıp da işi hakarete götürmek isteyenlere de şiddetle karşıyız!
Son örneğini önce gün yaşadık…
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Cumhurbaşkanı Tatar’ı soytarılıkla suçladı!
Cumhurbaşkanlığı da yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı…
Şimdi muhakkak ki birileri yine ortaya çıkıp ifade özgürlüğünden dem vuracaktır!
Özkıraç’dan hesap sorulduğunda da mahkeme koridorlarına gidip yanında poz vereceklerdir…
Aklınızı yiyim hepinizin!
İfade özgürlüğüyle yanıp tutuşanlar gidip aynaya baksınlar…
Aynı suçlama size ya da yakınlarınızdan birisine yapılsa ne yapardınız diye!
Bu arada suçlama yapılan makam bu ülke insanının öyle ya da böyle seçtiği en yüksek makam…
Onu soytarıya benzetip bundan siyasi nemalanma beklemek akıllara durgunluktan öte bir şeş değildir!
Başkalarının özgürlüğünün başladığı yerde sizin özgürlüğünüzün bittiğini de hesaba katmak gerek…
Ayıptır, günahtır, yazıktır yahu!
…
Yine bizim meşhur Kubilay Özkıraç…
Diyor ki;
Kıb-Tek kimsenin babasının malı değildir…
Hay ağzına sağlık Kubi!
Ne güzel de söyledin öyle…
Kurum tabi ki kimsenin babasının malı değil de!
Peki çalışanların babasının malı mı?
Sokakta, direklerin üzerinde çalışanlardan bahsetmiyoruz…
Masa başında keyif yapan yüzlercesi yıllardan beridir önce elektrik faturası ödemiyordu sonra tepkiler gelince fatura ödemeye başladılar ama kendilerine bu konuda ek ücret almaya başladılar…
Bizde sonradan öğrendik ki emekli olunca da bu konuda kendilerine ek olarak emekli ikramiyesi veriliyor!
Hadi bakalım şimdi tekrar sormak gerek…
Kıb-Tek kimsenin babasının malı değildir!
Ama görünen o ki resmen çalışanların babalarının malıdır…
Hem de kurum ve sendika eliyle!
…
Pandemi sürecinin başlamasıyla KKTC Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Bakanlığı protokol imzalamışlar PCR ve antijen testlerini oradan karşılıyoruz…
Şu ana kadar da yüzbinlerce bu kitlerden aldık, tanesi 1.80 Dolardan!
Şimdi bizim Sağlık Bakanlığına bazı özel şirketlerden teklifler yapılmaya başlandı…
Aradaki fiyatlarda büyük uçurum var!
Eğer anlaşma sağlanırsa bu kitlerin maliyeti bize 90 cente mal olacak…
Umarız da olur!
Ama sormadan da edemiyoruz…
Devletten devlete olan alımlar nasıl bu kadar astronomik rakamlar olur?
Maaş ödemekte zorlanan bir devletin kasasında metelik yokken böyle insafsızca bir kazık yemek de neyin nesi!
Bir araştıralım dedik bakalım altından neler çıkacak?
…
Son bir şey daha…
Bugün yapılacak olan genel grev eylemlerde sendikalar vatandaşa ekmek dağıtacaklarmış!
Böyle bir etkinlik bize biraz absürt geldi…
Tamam burada bir mesaj vermek istendiği belli ama insanlarının gözünün içine baka baka ekmek dağıtılırsa vatandaş kendini dilenci gibi görmeyecek mi?
Yok eğer bu ekmek dağıtma etkinliğini bir gün değil de uzun bir zaman birimine yayarlarsa bizce daha makbule geçecektir…
Düşünsünler deriz!
MESAJ KUTUSU
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