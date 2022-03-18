Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Yılın en soğuk günlerini yaşıyoruz…
İşten çıkıyorsunuz eve gidiyorsunuz ve çat diye elektrikler kesiliyor!
Evde çalışan klima var TV var elektrikli aletler var.
Kimin umurunda…
Ani akım değişiklikleri bu cihazların bozulmasına yol açıyor. Bu sorunu yaşayanlar varsa lütfen KIB-TEK’e başvursun ve zararını istesin.
Çünkü elektrikler aniden gidiyor. Dün haber verme zahmetinde bulundular ama birçok yerde çoktan kesintiler başlamıştı.
Verilen haberde de nerde ne zaman kesilecek belli değil. Ülke genelinde kesinti olacak deniyor.
Kimi yerde 15 dakika kimi yerde 1 saati geçiyor bu kesintiler.
İnanın artık bahaneleriniz ve sebepleriniz kimsenin umurunda değil.
Yok hava soğukmuş da yüklenme oluyormuş, yok yatırım yapmıyormuş devlet.
Yahu biz faturalarımızı tıkır tıkır ödüyoruz. Vergimizi veriyoruz.
Daha ne yapalım anlamadık…
Yani bahane duymak istemiyoruz ve umurumuzda da değil artık bu.
Enerji konusunda bu işin uzmanı çok değerli akademisyenleri var bu ülkenin.
Bunları dinleyin, fikir alın yardım alın ve elinizi çabuk tutun.
Bu halkın artık sizin beceriksizliklerinizi çekecek sabrı kalmadı.
2022 yılında ‘evde mum var mıydı’ telaşı yaşatmayın artık insanlara.
Geleceğe mumla yürümek istemiyoruz.
Her günümüz sizlere beddua etmekle geçiyor…
Gerçekten bir gün çarpılacaksınız…
94 Kuruşluk zam nasıl 20 TL oldu?
Devlet yani Koop Süt, süte de zam yaptı.
Süt temel gıda maddesi ve süt zammı birçok üründe zincirleme zamma sebep oluyor.
En başta yavrusuna süt alacak dar gelirliyi vurdunuz siz.
Dar gelirli diyoruz ama artık o tanımı da güncellemek lazım.
Son zamlarla birlikte orta gelirli dediğimiz kesim de dar gelirli sınıfına girdi.
Artık bu ülkede ya dar gelirlisin ya çok zengin.
Orta sınıf kayboluyor gittikçe.
Şimdi Hayvancı diyor ki;
Çiğ süte litrede 94 kuruş zam yapıldı. Bunun örneğin hellimdeki karşılığı kiloda 8 TL olur. Ancak bakıyoruz hellime 20 TL zam bindirilmiş.
Bu nasıl olur?
İşte burada bir fırsatçılık var.
Devletin varlığının hissedilmesi gereken yer işte tam da burası.
Yani ağzınızdan düşürmediğiniz o tek devlet falan var ya..
Hani her gün nutuk attığınız insanların kafasını şişirdiğiniz…
İşte bu gibi yerlerde ortaya çıksa ve elini masaya vursa işte siz o zaman görün devlet sevgisini…
Ancak bu şekilde bu halkla bu devleti barıştırabilirsiniz.
Sen devlet olarak fırsatçıya ‘dur kardeşim’ dediğin gün halkı arkana alırsın.
Bunu yapamazsan devlet olmazsın sende ‘kasaba politikacısı’ olursun kardeşim.
Ne demek ilaç yok!
Memlekette ilaç yok iyi mi!...
Güler misin ağlar mısın…
Sağlık Bakanı Ali Pilli 20 gün önce ilaç sorunu 1 ay içinde çözülecek dedi.
Şimdi de 3 hafta daha istiyor…
En sonda devletin ilaç alabilmesi zor diyor.
E siz bu halka ilaç temin edemeyecekseniz orada ve iş yapıyorsunuz?
Sadece vaka sayısı açıklamak mı Sağlık Bakanlığının işi…
Hasta insanın bedduası tutar bunu unutmayın…
Casino - siyaset ilişkisi ayyuka çıktı!
Rahmetli Halil Falyalı’nınağabeyi HüsnüFalyalı Türkiye basınına konuştu…
UBP’ye yapılan yardımlardan bahsetti.
Bu bir itiraftır.
Bu biliniyordu zaten şimdi gün yüzüne çıktı.
Casino siyaset ilişkisi tehlikeli ve önemli bir konudur.
Hangi siyasiler böyle bir ilişki içine girmiştir.
Karşılığında ne gibi bir çıkar ilişkisi olmuştur.
Bu konu ortadayken seçim harcamaları konusunun önemi biraz daha da artmıştır.
Bekliyoruz bakalım kim seçimde ne kadar para harcadı.
Belgeli ve belgesiz…
Ersin Tatar, Erdoğan’a mı özeniyor?
Ersin bey yurdum insanıdır.
Dobradır, neyse o dur.
Köy köy mahalle mahalle bu halkın içine girmiş sohbetlerine katılmış bizden biridir.
Ama son zamanlarda basına agresif ve parmak sallayan bir Cumhurbaşkanı olarak yansımaya başladı hareketleri.
Haklı olabilir tabi ki eyvallah ama bu ne şiddet bu ne celal…
Erdoğan gibi herkese posta koymaya başladı.
Ama Ersin beye hatırlatalım Türkiye’de Erdoğan’nın bu tavrı işe yaramış olabilir ama burası Kıbrıs unutmayalım…
Mobil internet krizi yaşıyoruz!
Ülkede ciddi anlamda bir mobil internet krizi yaşanıyor.
Türkcell de Telsim de resmen mobil internet konusunda çakıldı.
Şimdi sosyal medyada falan önümüze çok güzel görseller geliyor.
Bakıyoruz Kuzey Kıbrıs Türkcell bedava GB dağıtıyor.
Müthiş bir algı yönetimi, profesyonel reklamlar…
Görsele bakıyorsunuz bir dünya markası kalitesi karşınızda.
‘Salla kazan’ şu kadar bedava internet kazan yazıyor.
Bir hoşunuza gidiyor…
O müthiş reklam ve tasarımlar sizi gerçekten etkiliyor.
Sonra elinize alıyorsunuz telefonu internetin çekmediğini görüyorsunuz.
Sizin dağıtığınız GB’lar sizin olsun…
Kandırıldığınızı hissediyorsunuz. Çünkü kullanamıyorsunuz bile bu hediye interneti doğru düzgün.
Gösterişli reklam ve kampanyalarla bizi etkilediğiniz bir gerçek.
Ama içi fos…
Şimdi bize vay devlet şunu yapmadı yok alt yapı yok falan demeyin.
Biz paramızı size tıkır tıkır ödüyoruz. Karşılığını alamıyoruz.
Bize mobil internette yaşanan sıkıntının ne olduğunu bir anlatın bakalım.
Olay nedir niye ödediğimiz paranın karşılığını alamıyoruz bilmek istiyoruz.
Bu ülkede güzel şeyler de oluyor…
İşte günün fotoğrafı
40 metre derinliğindeki kuyuya düşen ve kuyudan yaralı olarak Sivil Savunma’nın mucize eliyle kurtarılan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören sağlığına kavuştu.
Ve küçük Hasan’ı kurtaran eller onu ziyarete gitti.
Bu soğuk günlerde içimiz ısındı…
Tebrikler Sivil Savunma
İyi ki varsınız!
MESAJ KUTUSU
Sayın Cengiz ERÇAĞ, Vakıflar Bankasına ayda 6 bin sterline bina kiralanmasını olayının perde arkasında kim ya da kimler var? Daha önce 2 bin 400 sterlin isteyenler şimdi nasıl oldu da 6 Bir sterlin isteyerek bankayı zarara sokmaya çalışıyorlar! Buna destek veren siyasiler var mı?
…
Sayın Cafer GÜRCAFER, kamu ihale yasası kapsamındaki işlere yerli müteahhitlerin teklif vermemesi de bir eylem şeklidir ancak bu kez de dışarıdan müteahhitler gelir ve bu ihaleleri teker teker alırlar sizde baka kalırsınız. Bazı karaları alırken bir değil çok kez düşünmek gerek değil mi?
…
Sayın Berhan ONGAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınız hayırlı olsun. Atanmanız konusunda tepkilere rağmen bu atamada en doğru karar alındı, mesleki tecrübeniz bu atama için fazlasıyla yeterlidir, artık söylentilere kulak kapatıp siz icraat yapmaya bakacaksınız…
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Sayın Murat KÜÇÜKÖZDEMİR, Kuzey Kıbrıs Turcell’in mobil internetinde son dönemde ciddi sorunlar yaşandığı yönünde vatandaştan şikayetler gelmeye başladı. Bu arada sıkıntının devlet kaynaklı da olduğu iddia ediliyor, kamuoyunu bilgilendirmek için detaylı bir açıklama yaparsanız en azından yanlış bilgilendirmenin önüne geçersiniz…
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Sayın Dimağ ÇAĞINER, turizm sektörü her geçen gün geriye giderken tarım ve hayvancılık sektörüne el atıp üretime öncelik vermeniz umarız ülke ekonomisi için de yol gösterici olur. Bu arada ürünleriniz ada genelinde beğeni ile tüketilmeye başlandı, kolaylıklar dileriz…
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Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, dün öğlen saatlerinde Başbakanlıkta yoğun temaslar ve toplantılar yaparken görülmüşsünüz. Hayırdır kabinede yine sürpriz bir değişim mi olacak yoksa genel sekreterlikten affınızı mı istemeye gittiniz?
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, Türkiye’den sonra ilk yurt dışı resmi ziyaretinizi Pakistan’a gerçekleştireceğinizi duyduk. Bir sorun bakalım bunca zamandan sonra bizi tanıyacaklar mı yoksa yine oyalama taktiği mi uygulayacaklar!
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Sayın Emirali TATLIDİL, sabırlar artık tamamen taşmış ve Güney Kıbrıs’ta meyhane açmak için girişim başlatmışsınız. İlk günler işler iyi gidebilir ama eğer kazanmaya başlarsanız tekme tokat geri gönderebilirsiniz, hesabı kitabı ona göre yapmak gerek değil mi?
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Sayın İlkan VAROL, Ombudsmanlık göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Kariyerinizdeki başarılar nedeniyle bu atamaya kimse karşı çıkmayacak, onun için içiniz rahat olabilir. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…
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Sayın Akay CEMAL, bu hafta başından itibaren hepimizi fazlasıyla korkuttunuz ancak hastaneden iyileşerek taburcu olmanıza da fazlasıyla sevindik büyük geçmiş olsun. Eski topraklar kolayca yıkılmaz ama yine de sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz öneriliyor…
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Sayın Güven BENGİHAN, iki ayda bir hayat pahalılığı isteği gayet doğaldır ama bize göre artık değil iki ay ödeneklerin günlük hale getirilmesi çok daha mantıklı bir karar olacaktır. Akaryakıta günlük zam olur da hayat pahalılığına olmaz mı?
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Sayın Hande Kayasal ÇELİKDEN, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığınız hayırlı olsun.Bol miktarda aday varken sizin atanmanız en azından farkındalık açısından da iyi oldu. Yeni görevinizde başarılar dileriz…