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Bebeklerimiz Doktorların Vicdanlarına Emanet

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

20 Şubat 2020, 05:06

Çocukların çoğu normal yolla doğrulmuyor artık.

Doğmuyor değil, doğrulmuyor!

Sezeryan tercih ediliyor.

Nedenlerden en büyüğü doktorlara, ikinci büyüğü ailelere ait.

Doktor anne adayı ile saatlerce muhatap olma mesaisini göze alamazken, keyfinden ödün vermezken; anne adayı da doğum sancısından korkuyor, bedeninin bozulmasını istemiyor.

Ve, normal doğum bebeğin hakkı iken,

Anormal doğumla yani sezeryanla dünyaya geliyor bebek.

Zavallı bebek, normal doğumun nimetlerinden yararlanamıyor.

Annenin doğum kanalından geçerken ilk aşısını alamıyor, bağışıklık sistemi gelişemiyor.

Keyfi sezeryan, bebeğin sağlıklı yaşam hakkını elinden alıyor!

Ülkemizde sezeryan aldı başını gidiyor.

Neredeyse dört doğumdan üçü sezeryanla dünyaya geliyor!

Devlet, izleyici koltuğunda, bebekler doktorun vicdanına emanet!

Normal doğumla yola çıkan ailenin,

Zamanla aklı çeliniyor.

‘’Bebeğin gelişini beğenmedim.’’

‘’Suyun azaldı, bebek tehlikede!’’

Bu iki cümle, doktor için kurtarıcı oluveriyor.

Aile ise çaresiz, sezeryanı kabul ediyor.

Dakikalar sonra, annesinin hayat kanalından değil, yarılan karnından gelen bebeklerini kucaklarına alıveriyorlar!

Normal doğum için helal terlerini dökenlere selam olsun.

Tıbbi gereği olmadığı halde sezeryan doğumu kendisine nimet olarak görenlerin vicdanlarında ise,

Doğan bebeğin hayata tutunma çığlıkları her daim çınlasın!

Dr. H. İlker İpekdal

İletişim: 0542-8529899

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