Katılımcılar Cuellar'ın görevinin yararlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği’nin organizasyonuyla ara bölgede Ledra Palas Otel’de düzenlenen rutin ortak toplantılar kapsamında bir araya geldi.

Toplantıya katılan siyasi parti temsilcileri, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilciliğine atanan Maria Angela Holguin Cuellar’ın adaya gelişinden memnuniyet duyduğunu ifade etti ve görevinin yararlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundular.

Slovakya Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, katılımcılar toplantıya ev sahipliği yapan Cumhuriyetçi Birleşik Kıbrıs Partisi (ERKK)’nin önerisiyle “Kıbrıs’ta uzlaşmaya varmada Geçiş Dönemi adaletinin rolü” konusunu ele aldı.

Konuyla ilgili fikirlerini ifade eden ve öneriler ortaya koyan katılımcılar, BM Genel Sekreterinin raporunda “Çatışma döneminde ve çatışma sonrası toplumlarda, hukukun üstünlüğü ve geçiş dönemi adaleti” şeklinde tanımlanan geçiş dönemi adaleti kavramını tartıştı ve raporda uzlaşma sürecinde sivil toplum örgütlerinin sesine kulak verilmesi gerektiğinin altının çizildiğini vurguladı.

Siyasi partilerin, Kıbrıs’ta uzlaşma sürecinde çoğunluk tarafından kabul görecek bir fikir birliğinin gerektiği konusunda uzlaştığı da yer alan açıklamada, “Bu düşünceyle konuyu, gerekli çalışma şekil ve metotlarını tespit edebilecek bir ‘İki Toplumlu Hakikat ve Uzlaşım Komitesi’ kurulmasını da içerecek şekilde ileri boyutta ele almayı kararlaştırdılar” denildi.

Siyasi parti temsilcilerinin bir sonraki toplantısı 28 Şubat Çarşamba günü Kıbrıs Sosyalist Partisi (SPC) ev sahipliğinde düzenlenecek.

