Bazı sendika, örgüt ve siyasi partiler bir araya gelerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kıbrıs konusuyla ilgili onaylanan tezkereyi protesto etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde bir araya gelen topluluk, basın açıklaması yaparak, söz konusu tezkerenin “geçerli ve kabul edilebilir olmadığını” savundu.

Basın açıklaması KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından okundu.

“Statükodan nemalanan üst düzey siyasilerin, sermayenin ve iş birlikçilerinin Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukun dışında kalması çabası içinde olduğu” iddia edilen açıklamada, şu çağrıda bulunuldu:

“Biz Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti’nin siyasi eşit ortağıyız. Egemenlik hakkımızdan taviz vermemiz söz konusu değildir. 77-79 Doruk Anlaşmaları’na, yıllardır sürdürülen görüşmelerde ve en son Crans Montana’da uzlaşılıp anlaşılan noktalara bağlı kalıp ilerletilerek, görüşmelerin tekrar başlatılmasını, Birleşik Federal Kıbrıs’la sonuçlandırılmasını ve adamıza barış gelmesini istiyor, bu yönde mücadele ediyoruz. Bu doğrultuda ortaya koyduğumuz irademize saygı gösterilmesi gerekliliğinin bir kez daha altını çiziyoruz.”

Basın açıklamasının ardından, Arif Hasan Tahsin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şener Elcil de bir konuşma yaptı.

Elcil, Kıbrıs Türk halkının büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini ancak şimdi yaşadığı sıkıntılarla, bir yok oluşla baş başa bırakıldığını savundu.

Açıklamada, Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞSEN), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, Girne Düşünce Derneği, Sol Hareket, Yeşil Barış Hareketi, BKP, YKP temsilcileri yer aldı.