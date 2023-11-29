"AB'nin Kıbrıs sorununa yönelik çözüm çabalarındaki rolü ve çözüm koşullarının AB müktesebatına uyumu” konusu ele alındı

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri Slovakya Büyükelçiliği’nin organizasyonuyla düzenlenen rutin ortak toplantılar kapsamında bir araya geldi.

EDEK’in en sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, ara bölgede Ledra Palace Otel’de yer aldı.

Toplantıda EDEK’in önerisiyle “Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununa yönelik çözüm çabalarındaki rolü ve çözüm koşullarının AB müktesebatına uyumu” konusu ele alındı.

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği toplantı sonrasında okunan, Demokrat Parti (DP) hariç tüm katılımcı tarafların üzerinde uzlaştığı, ortak metini basına yazılı şekilde gönderdi.

Ortak açıklamaya göre, toplantıya katılan siyasi parti başkan ve temsilcileri konuyla alakalı fikirlerini ifade ettiler, yorumlarda bulundular ve öneriler sundular.

Katılımcılar Kıbrıslı Türk ve Rum Liderlere ve BM Genel Sekreterliği ve AB kurumları da dahil ilgili tüm taraflara Kıbrıs sorununa BM parametreleri, AB müktesebatı ve uluslararası hukuk çerçevesinde, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelere yeniden başlamaya yönelik çabalarını artırma çağrısında bulundular.

Siyasi parti başkan ve temsilcileri ayrıca adada görev yapacak BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisinin mümkün olan en erken zamanda atanması hususundaki isteklerini de ortaya koydular.

Açıklamaya göre, toplantıya katılan siyasi parti başkan ve temsilcileri Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün bölünme temelinde olmaması, aksine tüm vatandaşlarının insani ve siyasi haklara sahip olacağı ve bunları uygulayacağı bir devlet sağlaması yönündeki fikirlerini de ifade ettiler.

Adada bulunan tüm kültürel ve çevresel mirasa yeterli saygı gösterilmesi ve bu mirasın korunması gerektiği de vurgulanan ortak açıklamada, katılımcıların BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'tan Pile bölgesindeki mevcut durum hakkında daha fazla bilgi almak istediği de ifade edildi.

Bir sonraki toplantı 31 Ocak Çarşamba günü Birleşik Cumhuriyetçi Kıbrıs Partisi (ERKK) ev sahipliğinde yapılacak.

Açıklamada, DP’nin ortak açıklama metnine destek vermediği de yer aldı.

(ÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI