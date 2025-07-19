Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) bünyesinde 20 Temmuz 1994’te yayın hayatına başlayan Bayrak FM’in, 31. kuruluş yıldönümünü özel bir yayın akışıyla kutlayacağı bildirildi.

BRTK’dan yapılan açıklamada, “Radyo Keyfi” sloganıyla yola çıkan kanalın, dört ayrı frekansla Kıbrıs ve Türkiye’nin güney sahillerine, uydu ve internet aracılığıyla ise dünyaya sesini ulaştırdığı hatırlatıldı.

Bayrak FM Sorumlusu Yılcan Ağaoğlu, radyonun başarısında yöneticiler, programcılar ve dinleyicilerin büyük payı olduğunu vurguladı. BRTK Müdürü Meryem Özkurt da, Bayrak FM’in en çok dinlenen radyo kanallarından biri olduğunu belirterek, kanalın yenilikleri takip ederek başarısını sürdüreceğini ifade etti.

Bayrak FM’de 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek özel yayında, eski ve yeni programcıların dinleyicilerle buluşacağı ve geçmişe dair anıların paylaşılacağı da belirtildi.