Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ele alınıyor.

-Şahiner

Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, geçen yıl bütçe görüşmelerinde yapılan eleştiriler çerçevesinde bakanlık bünyesinde gerekli çalışmaların yapılmadığını söyledi.

“Bugün Avrupa standartlarında yolları ve sinyalizasyonu konuşmak isterdik” diyen Şahiner, şu an yollarda keşmekeş yaşandığı için bunları konuşmaya fırsat kalmadığını belirtti.

Dünyanın akıllı sistemler açısından hızla geliştiğini ancak bu gelişmelere ayak uydurulmadığını kaydeden Şahiner, böylesi küçük ölçekli bir ülkede istense bu sistemlerin kolaylıkla hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Artık ülkede alt geçitlerin, üst geçitlerin, tünellerin, şehirler arası raylı sistemlerin, toplu taşıma ağlarının konuşulmaya başlanması gerektiğini kaydeden Şahiner, yaratılan gündem içerisinde bunlara fırsat kalmadığını söyledi.

Fiber optik altyapının bir an önce döşenmesi gerektiğini dile getiren Şahiner, bu sayede evlere hızlı internet sağlanırken, farklı iş sahalarının da ülkede açılmasına imkan sağlanacağını belirtti.

“Dünya bize döner kavşaklarımız yüzünden gülüyor” diyen Şahiner, mevcut yöntemin akıl karı olmadığını, alt geçit ve üst geçitlerin planlanması gerektiğini yineledi.

Meteoroloji Dairesi’ne de değinen Şahiner, buradaki kadro ve donanım eksikliklerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirterek, bilimin ışığından ayrılmamak gerektiğini kaydetti.

Limanlar konusuna da değinen Şahiner, özelleştirme süreci ve yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şahiner, ilgili özelleştirme yasasının emrettiği gibi bir ön rapor hazırlandığını ancak bugüne kadar yaşananların sürece olan güveni sarstığını söyledi.

Limanın en yüksek gelir kaynaklarının liman işçiliğinden elde edildiğinin söylendiğini, bununla ilgili verilen rakamlar doğruysa, yap-işlet-devret modelinin mantıksız hale geleceğini belirten Şahiner, bunun sonucunda maliyet artırımına gidileceğini ve bu yaşananların da sektörlere zarar vereceğini kaydetti.

Dünyadaki ihalelerde sadece en yüksek fiyat verene değil, zaman tahdidine de bakıldığını dile getiren Şahiner, işletme hakkı süresinin de ihaleye konu edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ercan Havalimanı konusuna da değinen Şahiner, burada yapılan sözleşmeyi eleştirdi.

Şahiner'in konuşması sırasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Şahiner ve CTP milletvekilleri arasında sözleşme konusunda tartışma yaşandı.