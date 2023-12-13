Cumhuriyet Meclisi’nde 2 Milyar 99 Milyon 626 bin 600 TL olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülmeye devam ediyor.

CTP Milletvekili Filiz Besim, yollardaki can güvenliğine değineceğini çünkü yolların kan gölü olduğunu ve büyük bir halk sağlığı sorunu yaşandığını ifade etti.

Son 3 yıldır bu kan gölünü durdurmak için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın ne yaptığını soran Besim, bu yıl 41 kaza olduğunu ve 45 kayıp verildiğini söyledi.

Besim sırasıyla ölümlü kazaların bölgelerini ve sebeplerini sıralayarak, alkollü araç kullanmanın cezasının caydırıcı olmadığını gözlemlediklerini ve bu cezaların güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Filiz Besim, ölümlü kazalarda cezaları artırmak değil, caydıracak yolun bulunmasının da önemli olduğunu ifade etti.

Gerekli görüldüğünde uyuşturucu testi yapılabilmesinin yolunu yasa çalışmasıyla açtıklarını ancak testler pahalıdır diye bu uygulamanım hayata geçirilmediğini söyleyen Besim, yollara konulan kameralardan bir yıldır ceza toplanmadığını hatırlattı.

Yollardaki ışık sorununun da çözülemediğine işaret eden Besim, ülkeyi, yolları ve kuralları bilmeyen yabancılara yapılan araç satışının da gittikçe arttığını söyledi.

Besim, ehliyet verme sisteminde büyük sıkıntılar olduğuna işaret ederek, çoğu ülkede yazılı sınav olmadan ehliyet verilmediğini vurguladı. Besim, yasaların gerektirdiği tüzüklerin de mecbur kalınmadıkça tamamlanmadığını kaydetti.

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Kurulu'nun toplanmamasının sakıncalarına da değinen Besim, ehliyet verirken de daha seçici davranılmasının zorunlu kılınması gerektiğini yineledi.

Besim, ülkede isteyen herkesin 18 yaşını doldurma şartıyla sigortasız şekilde scooter kullanabildiğine işaret ederek, devletin insanları koruma yükümlülüğünü yerine getiremediğini söyledi.

Yollarda, sokaklarda gezen iş araçlarının da tehlike saçtığını söyleyen Besim, "Bu iş araçlarını gece vakti kapkaranlık ışıksız yollarımızdan uzak tutabilmelisiniz” dedi.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının çok önemli görevleri olduğunu belirterek, KKTC’de bütçenin kaynaklarını doğru yere aktaramamanın büyük bir sıkıntı olduğunu söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının yatırım bakanlığı olduğunu ve elindeki kaynaklar doğru kullanılırsa ülke bütçesine büyük katkı sağlayacağını belirten Uluçay, Karayolları Dairesi'nin mutlaka güçlendirilmesi gereken yerlerden olduğunu vurguladı.

Posta Dairesi'nin de değişen ve globalleşen trendleri takip edebilecek düzeye getirilmesinin farklı kaynaklar sağlayacağını ifade eden Uluçay, bu dairenin gelir artırıcı unsurlar sınıfında değerlendirilmesini önerdi.

Gelir yaratacak dairelerin ön planda tutulmasının politika haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Uluçay, Telekominikasyon Dairesi’nin de gelirini artırmak için yeni düzenlemeler öngörüldüğünü ve fiberoptik kablo projesinin de gelir elde etmek için doğru yol olduğunu belirtti.

Planlama ve İnşaat Dairesi'nin KKTC’nin yatırımlarının zamanında hayat bulması açısından yetkinliğinin artırılması gereken bir daire olduğunu kaydeden Uluçay, BTHK yasasının hayata geçmesi için yaptıkları çalışmaları anlatarak, bunun neler yapılabileceğine güzel bir örnek olabileceğini dile getirdi.

Ercan Havalimanı sözleşmesinde artık ucun tutulamayacağı bir noktaya gelindiğini ve kendisinin de ilk günden çeşitli uyarılar yaptığını hatırlatan Uluçay, Ercan’ın dünyanın kullandığı bir liman olması durumunda yaşanacakların ülkeyi çok zor durumda bırakacak nitelikte olduğunu belirtti.

Ekonomik bir potansiyel yaratan Mağusa Limanı’na, özelleştirileceği gerekçesiyle hiçbir yatırım öngörülmemesini eleştiren Uluçay, birçok kez hükümet programlarına giren limanın vardiya sistemine girmesi ve modernleştirilmesinin de hayata geçirilmediğini belirtti.

Ülkenin Mağusa Limanı için ortak politika belirlemesi ve ortak çabayla eldeki kaynağın verimli kullanılabileceği çalışmalar yapmasını isteyen Uluçay, “Elimizde olan imkanları verimli kullanalım, KKTC’nin gelirlerini harcamayalım” dedi.

-Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da, bakanın her konuda kendisini hükümet sözcüsü olarak görerek, yalan/yanlış açıklamalar yaptığını iddia etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın önceki dönemlerdeki açıklamalarından kesitler okuyan Baybars, geçen yıl azlığından yakındığı bütçeyle neler yaptığını anlatmakla bitiremediğini söyledi.

Baybars, 2023’de verilen bütçeyi bile alamayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının bakanlığı "yolculuk yapma bakanlığı" olarak kullandığını iddia ederek, “sizin şikayetiniz yok. Bişkek’e pilav yemeğe bile gidebiliyorsunuz” dedi.

"Herşeyden anlayıp insanların herşeyine karışan bir bakan olarak şaibeli dediğiniz imar planının arkasında durma sebebinizi de bize açıklamayı becerirsiniz sanırım” diyen Baybars, nisan ayında ilk taslağının paylaşılması öngörülen kalkınma planı için neler yaptıklarını sordu.

Hükümet programında taahhüt edilen toplu taşıma master planının ivedilikle hazırlanmasının ne durumda olduğunu da soran Baybars, “Anayasa'yı bile takmadığınızı söylüyorsunuz da bunlar için fiziki plana baktınız mı” diye sordu

Baybars, Arıklı’nın kendisi okumadığı için başkalarının da okumadığını düşündüğünü iddia ederek, “2013 yılında LAÜ’de hazırlanan trafik raporunu sunarken KKTC’nin değil TC’nin verilerinin kullanıldığını bile algılayamadığını” savundu.

Ayşegül Baybars, yollardaki aydınlatmaların led lambalarla yapılabileceğini anlamak için Çin’e giden Arıklı’nın bu konuda TAK ajansına beyanatta bulunduğunu hatırlattı.

Arıklı’nın aynı tarihte T izinlerini de fazla bulduğunu ve yenilerine gerek olmadığına inandığını, hatta bazılarının iptal edilebileceğini söylediğine şaret eden Baybars, bakana sözünü ettiği reformların hangilerini hayata geçirdiğini sordu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın oturduğu yerden "Siz Taş Yapı'nın ne kadar zaman avukatlığını yaptınız onu söyleyin?" yönündeki sorusu üzerine Baybars, siyasete atıldıktan sonra asla taraf olacağı davaları almadığını ancak önceden kimin avukatlığını yaptığının kimseyi ilgilendirmeyeceğini söyledi.

Baybars, limanlarla ilgili hazırlanan ön raporun önemli olmadığını söyleyen Arıklı’ya “Bizce de önemli değil çünkü içinde zaten bir şey yok” dedi.

Ercan Havalimanı’nın uzayıp giden açılış kronolojisini aktaran Baybars, bu süreçte yapılan yasal değişiklikleri de teker teker okuyarak eleştirdi.

Yabancı bayraklı gemilerin Mağusa Limanı’na gelebilmesi için çalışma başlatıldığını ve bu konuda yapılan lobi çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Baybars, bu konuda nasıl bir girişim yapılacağını bilmek istediğini söyledi.

Baybars, e-devlet ve dijital dönüşüme ilişkin yasal düzenlemenin meclisten geçtiğini hatırlatarak, hayata geçmesi için bütçe kalemi olmayan internet altyapısı ve teknolojinin nasıl sağlanacağını sordu.