Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) ülkedeki kooperatiflerin siyasal yapının kurbanı olduğunu savunarak, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ni eleştirdi.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Hür-İş) bağlı BASS adına açıklama yapan Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, eleştirdiği Kooperatif Şirketler Mukayyidi'ni “tarafsız ve adaletli davranmamak”, “yasaları çalıştırmayarak kooperatiflerin batmasına göz yummakla” suçladı.

Basındaki bazı haberlere işaret ederek kooperatiflerde yolsuzluk, hırsızlık, huzursuzluk olduğunu ileri süren Yeltekin, kooperatif işlerinden sorumlu bakanın da Kooperatif Şirketler Mukayyidi'nin de hiçbir sorun yokmuş gibi davrandığını savundu.

Siyasal yozlaşmanın, beceriksizliğin, basiretsizliğin koltuk sevdasının kooperatifleri batırdığını öne süren Ali Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyidinin son 3 aydır denetleme, suç duyurusunda bulunma, görevden alma gibi yetkilerini kullanmadığını da iddia etti.