Başpiskopos Makarios için dün, Cikko Kilisesi’nde anma töreni düzenlendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, anma töreninde Başpiskopos Yeorgios tarafından ayin yapıldığını ve törene, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in katıldığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in törende yaptığı konuşmada, Başpiskopos Makarios’un bıraktığı en büyük emanetin, halkın gösterdiği fedakarlığı ve verdiği emekleri adalete kavuşturmak için mücadele etmeye devam etmek olduğunu söylediğini yazdı.

Haberde, anma töreninde Makarios’un büstüne çelenk konulduğu kaydedildi.