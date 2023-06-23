BAŞMAN’IN HİÇ ŞANSI YOK!..

Kıbrıs Türk Siyasi tarihindeki Milletvekilliği seçimlerinde ilk kez UBP adayı 3. Parti konumunda yarışıyor. 25 Haziran 2023 tarihindeki Lefkoşa Milletvekilliği ara seçiminde UBP adayı Ali Başman yarışta üçüncü duruma düştü.

ALİ BAŞMAN %20 -22 ARASINDA OY ALACAK UBP

içerisindeki iç hesaplaşmalar ve kurultay beklentisi içerisindeki kavgalar sonucunda Ali Başman’ın 6 ay önceki Lefkoşa Türk Belediyesi seçimlerindeki oy oranından bile daha az oy alacağı söyleniyor. Bu arada UBP kulislerinde kurultay hesaplaşması nedeniyle birçok bakan ve milletvekillerinin kendi adaylarına oy vermeyeceği söylentileri yayılmaya başlandı.

CEM DANA DA HEZİMET SONRASI İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI

UBP’li parti içi muhalefetin seçimin kaderini belirleyeceği bu seçimde çok uzun yıllar UBP Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanlığı yapan UBP’nin etkili isimlerinden Cem Dana sosyal medyada yaptığı yorumlarda bu seçimde UBP’nin hezimet yaşayacağını ve hemen arkasından kurultaya gidilmesi gerektiğini belirtiyor.

ALİ BAŞMAN ÜÇÜNCÜ

Seçimin en şanslı isminin CTP adayı Sami Özuslu olduğu konuşulurken Milliyetçi kesimden ve merkezdeki kararsızlardan çok oy alması beklenen DP adayı Serhan Aktunç da kazanması muhtemel bir diğer aday olarak ortaya çıkarken UBP adayı Ali Başman’ın yarışı üçüncü sırada olduğu belirtiliyor .

SEÇİMİN KADERİNİ MUHALİF UBP’LILER BELİRLEYECEK

25 Hazirandaki ara seçimde kazanan milletvekilini UBP’li partiiçi muhalif kanatın belirleyeceği ve neredeyse partinin %75-80’lik kısmını oluşturan bu kesimin bir kısmının sandığa gitmeyeceği diğerlerinin de CTP adayıyla DP adayı ağırlıkta olmak üzere diğer adaylara oy vererek seçimde kazananı belirleyeceği siyasi kulislerde konuşuluyor.