UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, Geçitkale’de düzenlenen etkinlikte, bölge halkı ile bir araya geldi.



Bölge köylerden oldukça geniş katılımın yaşandığı etkinlikte, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, örgüt temsilcileri de hazır bulundu.



ÖNCÜ

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, gecede yaptığı konuşmada, “ yeni bir seçim zaferimize sayılı günler kaldı” dedi.

25 haziran Pazar Günü sandıklara gidip Ali Başman’ı 25. Milletvekili olarak seçip, meclise göndereceklerini ifade eden Öncü, “ Değerli UBP’liler.. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, zafer bizi ellerimizde… Seçimi kazanmakla kalamayız… Eleştirilere inatla, UBP’nin dinamik gücüyle, 2027’ye kadar yeni adımlar, yeni projeler için yol almalıyız” diye konuştu.



HASİPOĞLU

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da Geçitkale ve bölgesinden gelen halkla kucaklaşma gecesinde birarada olmaktan duydukları mutluluğu paylaşırken, “ 25 Haziran’da sizden Ali Başman kardeşimize desteğinizi istiyoruz. UBP’nin, hükümetimizin, devletimizin gücüne güç katmanızı istiyoruz” dedi.

Hükümetin son bir yolda attığı önemli adımları hatırlatan Hasipoğlu, “ Çok iyi, çok temiz, pırıl pırıl bir adayımızla karşınızdayız. 32 yıllık iş deneyimini meclise taşımak istiyor. Biz de onu 25’inci güneş olarak mecliste aramıza almak istiyoruz. Görüyoruz ki sizler de Ali Başman’a bu kutsal görevi layık görüyorsunuz. O zaman bu iş bitti. Yeni dönem, daha güçlü dönem hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.



BAŞMAN

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman da seçim sürecinde, 2 aylık sürenin geride kaldığına işaret ederek, “ Seçimin formatı gereği biraz ön planda görünsek de böylesi bir sevgiye mazhar olduğum için, büyük ilgi, alaka, karşılıksız güzel sözler için her bölgemize, hepinize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Başman, “ 25 Haziran’da alınızım akıyla 25’inci milletvekili olmayı başaracağız. Bana bu yolda güvenen, deneyimlerimizi dikkate alan, başarı hikayemizi, yönetimsel açıdan hayata geçirmek isteyen genel başkanımıza ve bakanlarımıza, milletvekillerimize, ilçe başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Devletimize, çok büyük katkılar koyacağıma inanıyorum.” Diye konuştu.

Başman, “Son düzlükteyiz. Daha çok atak yaparsak, seçimden daha güçlü çıkacağız. Daha güçlü olacağız ki, KKTC’yi 2027’ye yılına kadar kesintisiz hizmetle yönetelim. İcraatlarımızla, projelerimizle, ekonomik ve mali yönetsel potansiyelimizle, halkımızın refahını artıralım. O nedenle daha güçlü olmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Sandıklardan UBP’ye yakışır bir sonucu çıkaracaklarına inandıklarını vurgulayan Başman, “ Hepinizi Pazar Akşamı Sarayönü’ne zaferimizi kutlamaya bekliyoruz” dedi.



ÜSTEL

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de kendileri ile bu yola çıkan Ali Başman’a ve kendisine büyük destek veren eşine teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Hükümetin icraatlarını anlatırken, belediye reformunu hayat geçirdiklerini, uzun zamandan sonra Geçitkale’nin, UBP’ye geçtiğini hatırlatan Üstel, bölge halkının desteğinin önemine vurgu yaptı.

Üstel, “Ali Başman’la seçimi kazanmak yetmez, farkla kazanmak istiyoruz” diyen Üstel, son günlerde örgütsel gücünü daha çok sahaya yansıtacaklarını, UBP’Lilere de bu konuda önemli görev düştüğünü ifade etti.

Sosyal konut projesi, kırsal kesim arası, gençlere düşük faizli konut kredisi uygulamalarının devam edeceğini vurgulayan Üstel, yeni istihdam alanlarının yaratılmasının da seçim sonrası süreceğini kaydetti.

Vatandaşın alım gücünü korumak adına atılan adımları da kamuoyu ile paylaşan Üstel, hayvan üreticisi ve çiftçilerin beklentilerini de her zaman karşıladıklarını söyledi.

Üstel, “ Hizmetlerin devamı için sizden destek istiyoruz. Ali Başman için sizden destek istiyoruz. Gelin! güneşin daha güçlü doğmasını sağlayalım. Gazamız mübarek olsun” dedi.