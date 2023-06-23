UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, “Halkla büyük buluşma” etkinliklerine Değirmenlik ile devam etti.

Değirmenlik ve bölgesinden büyük bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Ali Başman için güçlü destek sağlandı.

PAŞA

UBP Mesarya Bölgesi Seçim Sorumlusu Hüseyin Paşa, günlerdir yaptıkları çalışmaların sonucu olarak Ali Başman’a en güçlü desteği Mesarya’dan beklediklerini söyledi.

Hüseyin Paşa, “ Her hükümet döneminde bırakıp kaçanlar, kurumları yönetemeyenler, vatandaştan nasıl oy istiyor.? Sadece bir milletvekili demekle kalmayalım. Çok şey değişir. Ali Başman’ın kazanmasıyla, UBP lehine çok şey değişir. Pazar günü vargücümüzle sandıklara gideceğiz, 25’te 25 hedefini gerçekleştireceğiz. Sayın Başman’a şimdiden başarılar diliyoruz” dedi.

GARDİYANOĞLU

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da, ana muhalefetin adayına işaret ederek, “ Her gün devlete laf söyleyenlere, seçilmişlere hakaret edenlere, KKTC’yi yok sayanlara, Anavatan’a dil uzatanlara, 25 Haziran’da geçit verecekmiyiz? Asla” diye konuştu

Ali Başman’ın mesleki kariyeri, aile ve spor hayatıyla örnek bir isim olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, “Sizlere temiz buz gibi bir insan getirdik” dedi.

Gardiyanoğlu, “ CTP adayı, ülkenin kaderini değiştirecekmiş. Sen kimsin, tek başına bunları yapacaksın? Bu halk size haddinizi sandıkta bildirecek” şeklinde konuştu.

Seçimin, federal çözüm ve iki devlet modeli arasında bir referanduma dönüştürmek istendiğine dikkati çeken Gardiyanoğlu, UBP tabanının buna izin vermeyeceğini vurguladı.

UBP Güneşine ve Ali Başman’a güçlü destek isteyen Gardiyanoğlu, “ Diğer adayların kazanmasıyla hesap değişmez. Ama Ali Başman kazanırsa, UBP 25 olursa, 2027’ye kadar iktidarda kalacak demek. Kırgınlık yok. Hep birlikte sandıklara gideceğiz ve UBP’ye yakışan zaferi sağlayacağız” dedi.

TÖRE

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, devleti yaşatmak için UBP’nin daima güçlü olması gerektiğini vurguladı.

“UBP güçlüyse devletimiz de güçlüdür” diyen Töre, zaman zaman sıkıntılar olsa da Ulusal Davanın gereğini yerine getirmek gerektiğini söyledi.

Töre, “ Karşımızda bize rakip olan parti, KKTC’yi benimsemiyor, adayı da her gün halka Rumca garip sorular soruyor. Biz de Kıbrıslıyız ama Ne mutlu Türküm diyene” sözünü gururla söyleriz” dedi.

Türk Askeri’nin varlığını işgal diye niteleyenler olduğuna işaret eden Töre, “ Kimse bizi Anavatanımızdan, devletimizden vazgeçiremez” diye konuştu

HASİPOĞLU

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da yeni dönem içinde Anavatan Türkiye ile birlikte işbirliğini daha da artıracaklarını söyledi.

Hasipoğlu, “ Halkımızın desteğiyle, Ali Başman’la gücümüze güç katacağız. Daha da güçleneceğiz. Zaferimize, yeni zafer katacağız. Pazar Gününe kadar daha çok çalışalım, 2027’ye kadar kesintisiz iktidarı sağlayalım. Gazamız mübarek olsun” dedi.

BAŞMAN

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman da, halkın her geçen gün büyüyen ilgisi doğrultusunda, Pazar günü erken bayram kutlamasına hazırlandıklarını söyledi.

Başman, “ Çok güzel insanlarla tanıştık. Çok güzel dostluklar biriktirdik. Ofis hayatından çıkıp yollara düştük. Geç bile kalmışım. Her gün iyi ki bu yola çıktım, sizlerle buluştum diye şükrediyorum. Bu sevgiye kayıtsız kalmak imkansız. Alacağımız desteğe, övgüye, çok çalışarak, insanımıza hizmet ederek teşekkür edeceğiz” dedi.

Seçime sayılı saatler kala saha ve bölge çalışmalarını artıracaklarını belirten Başman, her oyun büyük önemi ve değeri olacağını vurguladı.

Başman, “ Çok iyi motive olalım ve alnımızın akıyla bu seçimden mutlak zaferle çıkalım ve hemen kolları sıvayalım. Kardeşlerimize, yardımcı olalım, katkı koyalım. Yeni fikirlerle, ekonomik düşüncelerle, ülkemizin ekonomisini, istikrar içinde büyütelim. Gücümüze güç katalım, iş yapalım… Tek amacımız bu” şeklinde konuştu.