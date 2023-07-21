Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sirkat, Sahtekarlıkla Para Temini ve KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçundan tutuklanan zanlı Şener Çaygeç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, zanlının Sirkat, Sahtekarlıkla Para Temini ve KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18.07.2023 tarihinde, saat 17:00’da, Alayköy’de sakin zanlı Şener Çaygeç’in (E-35), Alayköy Spor Kulübünde, şarjda takılı bulunun Alayköy’de sakin O.S’ye ait Samsung Galaxy A 13 model cep telefonunun sirkat ettikten sonra, aynı gün Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir telefoncuya telefonun kendisine ait olduğunu beyan ederek 2.000 TL’ye satıp sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 19 Temmuz 2023 tarihinde tutuklandığını ve soruşturmanın devam etiğini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde, adı edilenin, 10 Şubat 2023 tarihinden itibaren 159 gündür KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı ve izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, adı edilen zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker , zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.