Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), hayatını bugün kaybeden sendikacı Mehmet Seyis’in, sınıfsal mücadeleye değer kattığını vurguladı.

Basın-Sen'in, Mehmet Seyis'in vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Toplum olarak çok önemli bir değerimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Mehmet Seyis, hem sendikacı kimliği hem de sınıfsal mücadeleye kattığı değerlerle adını Kıbrıs sendikal mücadele tarihine kazımıştır” denildi.

Seyis’in Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne karşı duran ve birleşmesi için birçok mücadele veren biri olduğu kaydedilen açıklamada, “Seyis, bu anlamda Kıbrıslı Rumlarla sınıfsal mücadelede birlikte hareket etme konusunda önemli adımlar atmıştır. Birçok kişiye dokunan, birçok mücadelede en ön saflarda yer alan ve birçok dayatma karşısında dimdik ayakta duran Mehmet Seyis’in anısını her attığımız adımda yaşatacağız. Bu bağlamda değerli büyüğümüz Mehmet Seyis’in ailesi başta olmak üzere tüm toplumumuza ve yoldaş örgütümüz Dev-iş’e sabırlar dileriz” ifadeleri yer aldı.