Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Sendika Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’e açılan davanın, "araştırma yapan ve gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele eden onurlu gazetecilere gözdağı verme amacını taşıdığını" kaydetti.

Basın-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Basın-Sen Başkanı Gazeteci Ali Kişmir’e, Başsavcılık tarafından 10 yıl hapislik öngören bir suçlamayla açılan davanın; özelde Kişmir’i susturma genelde ise cesurca yazan, araştırma yapan ve gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele eden onurlu gazetecilere gözdağı verme amacını taşıdığının aşikâr olduğu savunuldu.

“Yüz yıllardır; iktidarları ve güç odaklarını rahatsız etmeyi başarabilmiş, ortaya çıkardıkları belge ve bilgilerle onları koltuğundan etmiş, yalanlarını ortaya çıkarmış ve hatta yargılanmalarına kapı aralamış olan gazetecilerin uğradığı bu baskı ve yıldırma politikaları hiç değişmemiştir.” ifadeleri kullanılan açıklamada, hükümet yetkililerinin ülkede son dönemde büyük oranda yandaş sermayenin eline geçen basına rağmen hâlâ istedikleri “pembe siyasi iklimi” ve “sorunsuz ülke imajını” yaratamadıklarının farkında ve bunun ağır hezimetini yaşamakta oldukları ileri sürüldü.

İktidarın, perde gerisindeki ilişkileri ve gizli ajandalarını ortaya dökmekte ısrarcı olan gazetecilerden olan Ali Kişmir’e karşı girişilen bu “yargı sopasıyla” susturma hamlesinin de bu hezimet duygusunun getirisinden başka bir şey olmadığı iddia edilen açıklamada, “Unutulmamalıdır ki; siyasiler ve onların atadığı görevliler ve ülkenin yönetiminde yer alan kurumların başında olanlar sıradan birer vatandaş değildirler ve en ağır eleştirileri dahi göğüslemek konusunda sorumludurlar.” denildi.

Sendikanın, tüm üyeleri ve dünyadaki tüm meslektaşlarla dayanışma içinde olduğu gibi Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in de “ama”sız, “fakat”sız yanında olduğu kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun bağımsız mahkemelerinin vereceği kararlara güvenlerinin tam olduğu belirtildi.