Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, 27 yıl önce bugün uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve araştırmacı Kutlu Adalı’nın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kişmir mesajında, ölüm yıldönümünde saygıyla andıkları Adalı'nın düşüncelerinden ve yazdıklarından dolayı 6 Temmuz 1996’da sokak ortasında göz göre göre katledildiğini belirtti. Kişmir, Adalı’nın herkesçe bilinen eli kanlı katilleri ve azmettiricilerinin yıllar içerisinde açılan dosyalarda ve itiraflarda açık açık belirtilmesine rağmen ölümünün “faili meçhul” olarak kaldığını kaydetti.

Kişmir mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Bu cinayetin aydınlatılmaması ve faillerinin 'meçhul' kalması, bu ülke demokrasisinin yüz karasıdır ve aydınlığa kavuşuncaya kadar da kara bir leke olarak kalacaktır. Kısa süre önce yapılan itiraflarda da belirtilen, olayın faillerinin isimleri üzerine hiçbir soruşturma yapılmaması, bizlere bu cinayetin aydınlığa kavuşturulmak istenmediğini bir kez daha göstermiştir. Unutulmasın ki, vücuduna aldığı kurşun darbeleriyle toprağa düşen sadece bu ülkenin aydınlık yüzü Kutlu Adalı değil, bu ülkenin demokrasisi ve adaletidir. Adalı’nın katledilmesinin 27’nci yılında, tüm demokrasi şehitlerini de bir kez daha saygıyla anarken, Kutlu Adalı’nın katilleri yargı önünde hesap verinceye kadar da susmayacağımızı, eli kanlı katillerden hesap sormayanlardan da hesap soracağımızı vurgulamak isteriz.”