Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla ortak açıklama yayımlayarak, düşünce ve ifade özgürlüğü çağrısı yaptı.

Ortak açıklamada “75 yıl önce kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, her bireyin düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sahip olduğunu ilan etti. Ancak günümüzde, Kıbrıs’ın kuzeyinde bu temel hakların hala tehdit altında olması endişe vericidir.” denildi.

Açıklama şöyle sürdü:

“Gazeteci ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, toplumun demokratik iradesine yapılan müdahaleleri kaleme aldığı için 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bu suçlamalar, yalnızca eleştiri hakkını kullanan bir gazeteciyi susturma girişimi değil; aynı zamanda tüm toplumun ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdittir.

Düşünce ve eleştiri özgürlüğü, demokratik bir toplumun temelidir. Gazetecilik suç değildir! Ali Kişmir’e açılan bu dava, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını ihlal etmektedir. İfade özgürlüğüne vurulan her darbe, toplumun sesini kısar.”

Ali Kişmir davasının yarın saat 10.00'dan sonra Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde üçüncü tanığın dinlenmesiyle devam edeceği dile getirilen açıklamada herkes ifade özgürlüğüne sahip çıkmak ve dayanışma göstermek için mahkemeye davet edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“İnsan haklarına, basın ve düşünce özgürlüğüne sahip çıkmak için mücadelemiz sürüyor. Her türlü baskıya, yıldırmaya ve susturma girişimlerine karşı direneceğiz. Çünkü ifade özgürlüğü bir suç değil, haktır.

Kalemlerimiz özgür, düşüncelerimiz serbest kalana dek mücadeleye devam! İnsan Hakları Günü’nde, özgürlüğümüz için bir kez daha hatırlatıyoruz: Düşünceyi yargılayamazsınız!”