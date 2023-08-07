05.08.2023 tarihinde, Balıkesir’de Ağıllar bölgesinde, kalmakta oldukları işçi yatı evi içerisinde ölü olarak bulunan Muhammad BASHIR (E-43)’ın ve söz konusu ev içerisinde baygın halde bulunarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitiren Muhammad Asım KHAN (E-32)’ın yapılan otopsilerinde; ölüm sebeplerinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebepleri yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.