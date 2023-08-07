05.08.2023 tarihinde, Balıkesir’de Ağıllar bölgesinde, kalmakta oldukları işçi yatı evi içerisinde ölü olarak bulunan Muhammad BASHIR (E-43)’ın ve söz konusu ev içerisinde baygın halde bulunarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitiren Muhammad Asım KHAN (E-32)’ın yapılan otopsilerinde; ölüm sebeplerinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebepleri yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
Bashır ve Khan’ın otopsileri yapıldı
Balıkesir’de hayatlarını kaybeden Muhammad Bashır ve Muhammad Asım Khan’ın otopsileri yapılarak, ölüm sebeplerinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.
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