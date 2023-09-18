Bakanlar Kurulu’nun DAÜ ve Gazimağusa Limanı gündemli toplantısı tamamladı Bakanlar Kurulu’nun DAÜ ve Gazimağusa Limanı gündemli toplantısı tamamladı

Gazimağusa Devlet Hastanesi başhekimi Dr.Mustafa Kalfaoğlu'na  bugün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde Anjiyo yapılıp stent takıldı.Kalfaoğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Ergün Yahat 